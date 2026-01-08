Festejan el City y el Villa del Dibu: Arsenal y el Liverpool de Mac Allister no se sacaron ventajas en Londres

Fue 0 a 0 en el Emirates Stadium por la fecha 21 de la Premier League. El empate le impidió al equipo de Arteta estirar más la ventaja en la cima y dejó abierta la pelea por el campeonato.

Hoy 19:14

Arsenal y el Liverpool igualaron 0 a 0 este jueves en el Emirates Stadium, en uno de los partidos más esperados de la fecha 21 de la Premier League. El conjunto londinense fue el que más lamentó el resultado, ya que dejó pasar una buena oportunidad para ampliar la diferencia con sus principales perseguidores, Manchester City y Aston Villa.

Con este empate, Arsenal llegó a los 49 puntos y mantiene el liderazgo del torneo, aunque ahora le saca 6 unidades tanto al City como al Villa, que quedaron con 43. El equipo de Mikel Arteta tuvo más la pelota y generó las situaciones más claras, pero no logró quebrar la resistencia del equipo del campeón del mundo.

Por su parte, el Liverpool de Alexis Mac Allister sumó un punto valioso como visitante, alcanzó los 35 puntos y se mantiene en la cuarta posición de la tabla. Los Reds siguen prendidos en la pelea por los puestos de Champions, aunque dejaron pasar la chance de acercarse un poco más a los de arriba.

El empate dejó el campeonato al rojo vivo, con varios equipos separados por pocos puntos y una segunda mitad de temporada que promete ser tan intensa como disputada en la lucha por el título de la Premier League.