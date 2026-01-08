Ingresar
Sarmiento confirmó el arribo de Ramón Cansinos para el Federal A

El equipo que dirige Pablo Riggio incorporó al delantero para reforzar el ataque de cara a la nueva temporada. Llega desde Central Córdoba.

Hoy 09:20

El plantel de Sarmiento tiene una nueva cara para esta temporada: se incorporó el delantero Ramón Cansinos, quien se suma al equipo que dirige Riggio con el objetivo de fortalecer la ofensiva en un año exigente.

Caminos llega procedente de Central Córdoba, donde formó parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Argentina, un logro histórico para el club santiagueño. Su arribo le aporta experiencia en competencias nacionales y roce en partidos importantes.

Hasta el momento, el “Profe” ya incorporó a Nahuel González (delantero), Cristian Díaz y Braian Molina (defensores), Brian Pinto (mediocampista santiagueño) y Maximiliano Núñez, marcador central de 28 años, Manuel Palavecino volante, y la reciente llegada de Ramón Cansinos.

En cuanto a las continuidades, el club confirmó que el lateral izquierdo Axel Ochoa seguirá ligado a la institución, y también renovaron su vínculo Juan Mendonça e Israel Roldán, piezas que el cuerpo técnico considera importantes para mantener una base del plantel.

