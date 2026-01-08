Newell’s oficializó la llegada del santiagueño Nicolás Goitea

El defensor firmó por una temporada a préstamo desde Mitre, con opción de compra, y ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio leproso. Viene de jugar en Huracán.

Newell’s Old Boys oficializó la incorporación del defensor Nicolás Goitea, quien se convirtió en nuevo jugador “leproso” para la temporada 2026. El futbolista santiagueño llegó a préstamo desde Mitre, firmó su contrato por una temporada con opción de compra y ya se sumó a los trabajos de preparación en el predio del club rosarino.

Goitea cuenta con pasos por Talleres de Córdoba, Central Córdoba y Mitre, donde jugó entre 2020 y 2022 en la Primera Nacional. Luego tuvo una experiencia internacional en Delfín de Ecuador, entre 2023 y 2024, donde disputó 58 partidos y convirtió 4 goles.

En 2025 actuó a préstamo en Huracán, donde sumó 9 partidos oficiales, y ahora tendrá una nueva oportunidad en la Liga Profesional defendiendo los colores de Newell’s. De esta manera, el club rosarino suma una alternativa más en defensa y continúa ajustando su plantel de cara a la competencia oficial.