Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ENE 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Newell’s oficializó la llegada del santiagueño Nicolás Goitea

El defensor firmó por una temporada a préstamo desde Mitre, con opción de compra, y ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio leproso. Viene de jugar en Huracán.

Hoy 09:48
Nicolás Goitea

Newell’s Old Boys oficializó la incorporación del defensor Nicolás Goitea, quien se convirtió en nuevo jugador “leproso” para la temporada 2026. El futbolista santiagueño llegó a préstamo desde Mitre, firmó su contrato por una temporada con opción de compra y ya se sumó a los trabajos de preparación en el predio del club rosarino.

Goitea cuenta con pasos por Talleres de Córdoba, Central Córdoba y Mitre, donde jugó entre 2020 y 2022 en la Primera Nacional. Luego tuvo una experiencia internacional en Delfín de Ecuador, entre 2023 y 2024, donde disputó 58 partidos y convirtió 4 goles.

En 2025 actuó a préstamo en Huracán, donde sumó 9 partidos oficiales, y ahora tendrá una nueva oportunidad en la Liga Profesional defendiendo los colores de Newell’s. De esta manera, el club rosarino suma una alternativa más en defensa y continúa ajustando su plantel de cara a la competencia oficial.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Susto en el Bº Santa Lucía: se incendió una vivienda y una familia debió ser asistida
  2. 2. Violento robo en el barrio Congreso: una jubilada de 94 años fue despojada de $2 millones
  3. 3. “Venimos a sumar esfuerzos en un escenario crítico”: cómo es la asistencia de Santiago del Estero en los incendios de Chubut
  4. 4. Alerta amarilla por tormentas en Santiago del Estero: cómo estará el clima este jueves 8 de enero del 2026
  5. 5. Dolor e indignación: le robaron la bicicleta de Reyes a una nena de 8 años
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT