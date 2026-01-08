El osado look de Sofía “La Reini” Gonet en MasterChef Celebrity

La influencer lució calva para rendirle homenaje a Germán Martitegui. Sus compañeros reaccionaron de distinta manera y Wanda Nara no dudó en dar su opinión.

Hoy 09:56

Durante la emisión del miércoles 7 de enero de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) Sofía Gonet, alias “La Reini” apareció con un look que dejó a todos boquiabiertos. Por un par de horas le dijo adiós a su cabellera castaña, pero no la reemplazó por otro color, sino que se dejó la cabeza calva. Ni el resto de los participantes, ni la conductora, ni los tres jurados pudieron ocultar su desconcierto. Finalmente, la influencer reveló el motivo de su decisión y explicó que era un homenaje a Germán Martitegui.

“¡Hay alguien nuevo!“, exclamó Wanda Nara cuando vio a Gonet ingresar a la cocina. Ella por su parte dijo: ”Hoy soy Germán Martitegui". “¡Vino pelada!“, comentó el cocinero sorprendido y Damián Betular aseguró que era ”un lookazo". “¿Qué es esto? ¿Un tributo a Martitegui?“, cuestionó Agustín ”Cachete" Sierra y Andy Chango sumó: “La Reini se convirtió en Germán, una pesadilla”.

Gonet en tanto, explicó por qué apareció calva: ”Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán para su libro MeMoria y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Germano. Soy la mezcla de esas tres personalidades". Sin embargo, cabe remarcar que antes de la grabación, la influencer pasó por maquillaje y peinado para que le hicieran la calva ficticia. Debajo de eso llevaba su cabello.

“¿Te puedo decir algo? Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular“, exclamó Wanda Nara a modo de halago. Por su parte, Martitegui, el “homenajeado”, coincidió con ella. “Espero que me traiga suerte en la cocina, como meterme en el personaje y poder cocinar algo bien, rico, rico como hace él. Mi idea era ser Martitegui con tetas”, aseguró la influencer.

Dicho y hecho, el cambio de look le dio suerte. Con sus láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile y jengibre con lluvia de hinojos caramelizados en manteca noissette, subió al balcón.