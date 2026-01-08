El santiagueño Bautista Pedemonte, entre los mejores del Pro D2

La Segunda División de Francia armó su XV ideal de la primera mitad de la temporada y el argentino aparece entre los destacado por su rendimiento y regularidad.

Hoy 10:49

El Pro D2 francés llegó a la mitad de la temporada y el sitio oficial de la liga elaboró el equipo ideal del primer semestre, con los jugadores más destacados del torneo. Entre ellos aparece el santiagueño Bautista Pedemonte, tercera línea del Vannes, que fue reconocido por su alto nivel de juego.

El portal de la liga remarcó el impacto del forward argentino dentro del equipo bretón: “Pedemonte aporta su espíritu de lucha al campo. Tras perderse el final de la temporada pasada, cuando su club estaba en el Top 14, el ala argentino ha vuelto a estar en plena forma esta temporada de Pro D2 con los Bretones”, señalaron.

Además, destacaron su influencia constante en el juego: “Ya sea en defensa o en ataque, su esfuerzo siempre pone a su equipo al frente”, agregaron sobre el rendimiento del santiagueño, que se consolidó como una pieza clave en el funcionamiento de Vannes.

En lo que va de la temporada, Pedemonte disputó ocho partidos, todos como titular, suma 549 minutos en cancha y ya apoyó dos tries, números que explican por qué fue elegido dentro del XV ideal del campeonato en esta primera mitad del certamen.

De esta manera, el santiagueño vuelve a posicionarse entre los mejores del rugby francés y sigue dejando bien alto el nombre del rugby argentino en Europa.