Vandalismo en Añatuya: destruyen adornos navideños en la réplica del Cabildo

La ciudad amaneció con parte de su ornamentación festiva dañada, luego de que desconocidos provocaran destrozos en la decoración instalada para las celebraciones de fin de año.

Hoy 10:58

Vecinos y autoridades de Añatuya manifestaron su preocupación y malestar tras registrarse un hecho de vandalismo en la zona donde se ubica la réplica del Cabildo. Durante las últimas horas, personas aún no identificadas destruyeron los adornos navideños colocados en los laterales del edificio, afectando la ambientación prevista para la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se pudo constatar, las estructuras de luces fueron derribadas, las telas decorativas resultaron rasgadas y parte del material festivo quedó disperso sobre el césped, lo que dejó fuera de funcionamiento parte del sistema lumínico destinado a realzar el sector durante la noche.

Desde la comunidad local expresaron que estos elementos no solo buscaban embellecer el espacio público, sino también sostener el espíritu navideño en un punto de referencia para los habitantes. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni sospechosos identificados en relación con el episodio, que continúa bajo investigación.