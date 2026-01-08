“Eran como dos latas de Coca-Cola, quizá hasta...”: una estrella de la NFL demandó a su exesposa por revelar detalles íntimos

El exdeportista exige una compensación económica por las declaraciones de la influencer quien afirmó que el tamaño de su pene terminó con el matrimonio.

Hoy 11:32

El exjugador de la NFL, Matt Kalil, decidió llevar a los tribunales a su exesposa, la influencer Haley Baylee, luego de que ella hiciera comentarios virales sobre su intimidad que, según él, cruzaron una línea y afectaron seriamente su vida personal.

Todo comenzó en noviembre de 2025, cuando Baylee apareció en una transmisión en Twitch con el streamer Marlon Garcia.

Durante la charla, afirmó que el tamaño del miembro viril de Kalil fue “el factor más importante” detrás de su separación en 2022, llegando incluso a describirlo como “dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”.

Según documentos obtenidos por TMZ, Kalil sostiene que esos comentarios fueron "degradantes y profundamente personales", y que lo pusieron en el centro de una atención mediática que no buscó ni deseaba.

La demanda señala que el impacto no solo fue para él, sino también para su actual esposa, Keilani Asmus, quien habría recibido mensajes perturbadores tras la difusión del clip.

Lo que pide Kalil ante la justicia

Kalil, de 36 años, acusa a Baylee, de 33, de dos cosas: invasión a la privacidad y enriquecimiento injusto.

Alega que ella ganó notoriedad, audiencia y beneficios económicos a costa de exponer detalles de su vida privada. Por ello, exige una compensación por daños que supera los 75 mil dólares.

El video que lo cambió todo

En la transmisión, Baylee describió a su exesposo como alguien con un tamaño “propio del 0.01% de la población”.

Contó que durante su matrimonio intentaron resolver la situación acudiendo a terapia y médicos, pero nada funcionó.