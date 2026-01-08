Ingresar
La Banda: Importante charla para reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida

Personal de salud del CAMM Avenida, dependiente del área de Salud de la Municipalidad de La Banda, llevó adelante acciones de concientización comunitaria orientadas a promover la limpieza, el cuidado del entorno y la correcta disposición de los residuos.

Hoy 12:20

En el marco de estas actividades se realizaron visitas domiciliarias, durante las cuales se brindó información a los vecinos sobre la importancia de separar los residuos en origen, destacando la necesidad de clasificar correctamente los materiales reciclables y no reciclables, mantenerlos limpios y secos, y disponerlos de manera adecuada para evitar la contaminación y favorecer su posterior reutilización. Estas prácticas fueron presentadas como parte de un enfoque de economía circular, orientado a reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida en la comunidad.

Asimismo, se remarcó que mantener las calles y los espacios públicos limpios contribuye a generar entornos más saludables, reduce riesgos sanitarios y fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida entre los vecinos. La propuesta apuntó a reforzar la idea de que pequeñas acciones cotidianas tienen un impacto directo en la salud ambiental y comunitaria.

Estas acciones de trabajo territorial se enmarcan en las políticas de prevención y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el compromiso ciudadano, el cuidado del ambiente y la construcción de comunidades más saludables en la ciudad de La Banda.

TEMAS La Banda Medio ambiente Municipalidad de La Banda

