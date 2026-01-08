Ingresar
Atento Central Córdoba: otro club del fútbol argentino pretende a Agustín Martegani

El Ferroviario había sido el primero en sondearlo, pero ahora aparece un competidor fuerte en la negociación.

Hoy 13:12
Agustín Martegani

Agustín Martegani atraviesa un momento complejo en Boca y todo indica que cambiará de club en este mercado de pases. El volante no juega desde febrero de 2025, perdió terreno en el plantel que hoy conduce Claudio Úbeda y ya fue notificado de que no será tenido en cuenta, por lo que quedó en libertad para buscar un nuevo destino.

Ante este panorama, empezaron a aparecer interesados en el ex San Lorenzo. El primero en sondearlo fue Central Córdoba, que mostró intenciones de sumarlo para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo protagonista: Rosario Central, que se metió de lleno en la pelea y quiere quedarse con el jugador.

El interés del Canalla surge tras la salida de Ignacio Malcorra, quien ya arregló su llegada a Independiente como jugador libre. Con ese puesto vacante, la dirigencia rosarina busca un reemplazante y Martegani aparece como uno de los principales candidatos. Así lo confirmó el periodista Germán García Grova, quien señaló: “A Belloso sé que le gusta Agustín Martegani para ese lugar que dejó vacante Malcorra”.

El volante deberá definir su futuro en este 2026 si quiere volver a tener continuidad. Con Central Córdoba atento y Rosario Central metiéndose fuerte en la negociación, el destino de Martegani promete ser uno de los temas del mercado en las próximas semanas.

