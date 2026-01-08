Buscan a “Milei”, un perro labrador negro perdido en el barrio Vinalar

La mascota se extravió en la Manzana 80, Sector CGT. Sus dueños solicitan la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo.

Hoy 15:04

Una familia del barrio Vinalar se encuentra en la búsqueda de su perro llamado “Milei”, que se perdió en la Manzana 80 del Sector CGT.

Se trata de un labrador negro, de contextura similar a un golden retriever, pero de color negro. Al momento de extraviarse, el animal se encontraba en la zona mencionada y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

Sus dueños piden la colaboración de la comunidad y solicitan que ante cualquier información se comuniquen al teléfono 385 4171349, contacto Nora.

Toda ayuda será fundamental para lograr que Milei regrese a su hogar.