Video: Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en Punta del Este

El director técnico y su familia fueron asistidos por guardavidas y surfers en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio, tras un susto en el mar.

Hoy 17:21

Martín Demichelis y su familia debieron ser rescatados del mar en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio.

El video que mostraron al aire de A la tarde (América) muestra el dramático episodio en el que el director técnico, sus hijos y una sobrina fueron rescatados por surfers, que también son guardavidas, y estaban en su día libre.

El hecho pasó este martes, pero las imágenes se conocieron recién hoy. “Se ve a Martín Demichelis flotando en el agua, casi tapado por las olas. Estaba Bastian, también estaba su sobrina. Estaba también su nena, Abrojito (Emma)”, dijo Oliver Quiroz, periodista del programa de Karina Mazzocco.

Débora D’Amato, panelista del ciclo, dio más detalles de lo ocurrido en el mar: “Los guardavidas estaban haciendo surf, no estaban trabajando, estaban en su día libre. Es una playa en la que no solo no hay guardavidas, sino que no está permitido bañarse a raíz de la engañosa imagen en la que la playa parece siempre tranquila, pero hay cuestiones submarinas que llevan y traen adentro del mar. No son olas muy profundas”.