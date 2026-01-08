Maxi López debutó como conductor y anunció su regreso a Argentina

El exfutbolista ocupa el lugar de Homero Pettinato en el canal de streaming y aprovechó el programa para hablar de su vida personal.

Hoy 17:50

Este jueves fue el debut como conductor de Maxi López en Sería Increíble (Olga). Si bien, estaba pactado para comenzar el lunes con el resto del equipo, por motivos de agenda lo hizo tres días después.

Tras arrancar el programa con una simulación de una cadena nacional, con la banda presidencial y un discurso, inauguró la temporada de verano del canal de streaming. Durante el discurso hizo un importante anuncio sobre su futuro: confirmó que se muda a la Argentina con toda su familia.

Nati Jota aprovechó para preguntarle por los rumores que circularon recientemente sobre una posible mudanza a la Argentina. El motivo sería estar más cerca de sus hijos mayores y las posibilidades laborales a futuro.

Lejos de ignorar la pregunta, el exfutbolista respondió sin vueltas: “Sí, me vine ahora, rapidito porque estoy empezando a buscar la casa”. “Necesito buscar una casa que esté preparada. Tengo poco tiempo porque en algunos meses mi familia ya puede viajar, entonces estoy empezando a estructurar todo”, explicó.

“Estoy hablando con Wanda para saber dónde ella va a estar viviendo para estar cerca de los chicos, ese es el plan. Lo estoy realizando y está decidido”, aseguró. Si bien no especificó fechas, puesto que además su mujer acaba de dar a luz y aún hay muchas cosas para organizar en Europa, el plan de iniciar una nueva vida en la Argentina ya está en marcha.