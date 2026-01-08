Ingresar
De Vido no podrá acceder a prisión domiciliaria por la Tragedia de Once

El exfuncionario seguirá privado de su libertad tras el fallo que desestimó su solicitud de arresto domiciliario.

Hoy 17:56

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves el pedido de prisión domiciliaria presentado por Julio De Vido por motivos de salud.

El exministro condenado por la Tragedia de Once, seguirá alojado en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de cuatro años por administración fraudulenta contra el Estado.

La decisión fue tomada por la sala de feria del tribunal, integrada por Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky.

De Vido, de 76 años, había sido detenido en noviembre de 2025 tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py y desde entonces permanece en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza.

