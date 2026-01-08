Fuerte repudio feminista a Maxi López por sus dichos sobre la cesárea de su esposa

Malena Pichot y Florencia Freijo encabezaron las críticas al exfutbolista, luego de que relatara públicamente cómo se decidió el tipo de parto de Daniela Christiansson. Sus declaraciones generaron una ola de cuestionamientos en redes sociales.

Hoy 20:58

Los dichos de Maxi López sobre el nacimiento de su hijo Lando desataron una fuerte polémica en redes sociales y provocaron un repudio masivo desde el feminismo, que cuestionó la manera en que el exfutbolista habló sobre el parto de su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson.

Durante una entrevista, el exjugador se refirió a los desacuerdos que mantuvo con su pareja respecto al tipo de parto que ella deseaba atravesar y explicó cómo finalmente se resolvió adelantar una cesárea. Sus palabras no pasaron desapercibidas y fueron interpretadas por miles de usuarias como una intromisión en una decisión íntima, vinculada a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.

Una de las reacciones más contundentes fue la de Malena Pichot, quien utilizó sus redes sociales para expresar su indignación. “Este pelotudo me parecía gracioso y ahora me parece tremendo hijo de put*”, escribió la actriz y comediante, en un mensaje que rápidamente se viralizó y multiplicó el debate.

Las críticas se centraron en que Maxi López expusiera públicamente una situación tan sensible, relacionada con el embarazo y el parto, una experiencia que atraviesan principalmente las mujeres y que forma parte del ámbito más íntimo de una pareja.

A la polémica también se sumó la escritora Florencia Freijo, quien publicó un video reflexionando sobre el tema. “El control del parto de las mujeres ha tenido una finalidad histórica y borra por completo una de las pocas cosas que tenemos propias en esta sociedad. Creo importante ejercitar la reflexión más allá del hecho puntual”, sostuvo.

En el mismo mensaje, Freijo remarcó: “Entender que deja huellas en la mujer, entender que expresar esto públicamente tiene un impacto en cómo es percibida la autonomía de las mujeres y que, incluso, aunque su decisión haya sido pasar por cesárea —aunque no era lo que deseaba en un primer momento— decidió eso por la presión de un entorno que, en vez de acompañar, puso sus necesidades en primer plano”.

Finalmente, la escritora subrayó que se trata de una problemática estructural. “Esto es sistémico: hay un sistema médico que lo avala, entornos familiares, una educación hacia las mujeres que nos vuelve pasivas de toda autonomía y un sistema económico que nos genera dependencias. Por eso analizar esto es clave y entenderlo desde una perspectiva más amplia, si no, no podemos transformar nada”, concluyó.

La controversia volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre autonomía, parto respetado y derechos de las mujeres, con Maxi López en el centro de una discusión que rápidamente se expandió en redes sociales y medios digitales.