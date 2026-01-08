Trump aseguró que el régimen cubano “está muy cerca” de caer tras los avances en Venezuela

El ex presidente estadounidense vinculó la situación de La Habana con el cerco al chavismo y aclaró que no contempla, por ahora, una acción militar directa contra la isla.

Hoy 20:58

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el gobierno cubano “está muy cerca” de caer. Sin embargo, evitó amenazar con una intervención directa, como la que concretó en Venezuela el sábado pasado para la captura de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista radial, Trump afirmó que creía en la posibilidad de una pronta salida del gobierno de Miguel Díaz-Canel cuando el comentarista conservador Hugh Hewitt le preguntó sobre el tema.

Pero el mandatario no hizo alusión a una posible intervención en el terreno. “No se puede ejercer mucha presión” dijo. Según afirmó, el eventual cambio de gobierno estaría vinculado a que La Habana está perdiendo el respaldo económico de Venezuela tras el ataque estadounidense y la detención de Nicolás Maduro.

El nuevo gobierno chavista avanza ahora en acuerdos políticos y económicos con Washington, en especial en el área petrolera.

Trump evitó hablar de operaciones concretas en Cuba, aunque resaltó que continuará la política de presión de su gobierno sobre La Habana.

El domingo, Trump ya había afirmado que el gobierno cubano estaba “a punto de caer” tras señalar, en declaraciones a bordo del avión presidencial, que Cuba dejará de beneficiarse del petróleo venezolano que empezará a comercializarse a Estados Unidos.

Venezuela y Cuba mantuvieron una alianza política y económica estrecha desde principios de la década de 2000, cuando el presidente Hugo Chávez firmó un acuerdo de cooperación que convirtió a Caracas en el principal proveedor de petróleo de la isla con precios bajos. A cambio, La Habana envió médicos y maestros a Venezuela para cumplir programas sociales.

Durante la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos normalizó sus vínculos con Cuba, que vivió entonces una apertura inédita al turismo y a la actividad privada. Sin embargo, al asumir Trump su primera presidencia activó un paquete de 400 nuevas sanciones que asfixiaron a la isla, que atraviesa la peor crisis desde el triunfo de la revolución con apagones diarios y escasez de toda clase de productos.

La operación militar ordenada por Trump en Caracas, el 3 de enero, dejó un balance de 32 militares cubanos fallecidos, que prestaban servicio como parte de las misiones de cooperación entre ambas naciones, de acuerdo con el Gobierno cubano.

En junio de 2025, Trump firmó un memorando para endurecer la política estadounidense hacia Cuba, prohibiendo transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el Gobierno, y reforzando la prohibición de turismo a la isla, así como la supervisión de viajes y operaciones económicas relacionadas.