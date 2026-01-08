Arcángel aseguró que dejar la marihuana potenció su creatividad

En la previa del estreno de su próximo disco, el músico explicó cómo los cambios personales influyeron en su manera de componer y producir.

Hoy 21:10

El próximo 15 de enero, Arcángel lanzará su disco La 8va Maravilla, el cual llega en un momento muy especial de su vida. No solo precede a una peligrosa operación de corazón, sino también a un cambio radical de vida.

El rapero habló con Billboard en torno al esperado disco y aprovechó para relatar por qué decidió dejar de fumar marihuana y reducir su consumo de alcohol para crear y grabar este disco.

En diálogo con el mencionado medio, aseguró: “Este es mi álbum sobrio, donde no necesitaba fumar. La operación de corazón abierto me llevó a darme cuenta de que yo no necesito (consumir) nada para crear porque la realidad es que, humildemente, tengo un don que me regaló Dios para crear muy grande”.

De hecho, antes de llegar al nombre final, el músico había considerado titularlo Lúcido, ya que la decidió de alejarse de las drogas tuvo un impacto fundamental en la impronta de este disco.

“Estoy en este esplendor ahora donde no tomo, no fumo, y tengo la mente bien clara”. En este sentido, se animó a hablar de sus consumos y de cómo le afectaba: “Antes yo fumaba mucha marihuana, pero la realidad es que desde que dejé de fumar pienso mucho más rápido. De hecho me siento más rápido que todo el mundo a mi alrededor; ahora los encuentro más lentos a ellos. Ahí es donde me doy cuenta lo lento que yo era mientras fumaba tanta marihuana. Si necesitas de algún tipo de droga para crear, entonces no eres muy buen creador, ¿entiendes?”.