Ariel Camaño y Cuti Carabajal serán los protagonistas de una noche de folclore vivo

La cita es este viernes 9 de enero, cuando el escenario de La Roca Pub reciba lo mejor del folclore de diferentes generaciones.

Hoy 01:02

La escena del folclore argentino vuelve a encontrar un punto de reunión en el formato íntimo y urbano. Este viernes 9 de enero, el escenario de La Roca Pub será el espacio donde confluyan generaciones, trayectorias y miradas musicales con la presentación artística de Ariel Camaño junto a Cuti Carabajal, en una propuesta que promete recorrer los sonidos más profundos de la música popular.

Ariel Camaño es uno de los exponentes actuales del folclore que sostiene una identidad clara: la de un artista que lleva su origen como bandera. Oriundo de Quimilí, el cantante y autor, se consolidó con el padrinazgo artístico de Cuti Carabajal, vínculo que no solo marcó su desarrollo musical sino también una forma de entender el folclore como expresión viva, en permanente movimiento.

La noche del 9 de enero no será solo un concierto, sino un encuentro ya que Camaño estuvo unos años alejado de la escena musical. Para este regreso habrá invitados especiales que formarán parte de la velada, como: Mizoguchi, Walter Gambarte, Mariano Sarquis, Ale Carabajal, Olga Jiménez, La Chimpa Núñez, La Monada, Gabriel Acosta, Matías Martín, Nico Montenegro, entre otros artistas que se sumarán a una propuesta colectiva.

En este contexto, la presentación de Ariel Camaño junto a Cuti Carabajal en La Roca Pub se proyecta como una síntesis de recorrido y presente: un espectáculo donde la raíz se mantiene firme, pero dialoga con el hoy, reafirmando que el folclore sigue encontrando nuevas formas de decir, cantar y habitar el escenario.