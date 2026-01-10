Clima en Santiago del Estero: pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero de 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 10 de enero se presentará con cielo algo nublado, temperaturas agradables y sin probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 17°C y el buen tiempo continuará el domingo.

Hoy 01:21

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada cálida y con nubosidad variable en Santiago del Estero, con una mínima de 17 °C y una máxima que trepará hasta los 31 °C. No se esperan lluvias y las condiciones se mantendrán estables también el domingo.

Para este sábado 10 de enero de 2026, el SMN prevé una mañana con cielo algo nublado, mientras que por la noche la nubosidad persistirá en forma ligera, aunque sin probabilidades de precipitaciones. La jornada se presentará mayormente agradable, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 31 °C de máxima, con valores térmicos muy parecidos a los esperados para el domingo 11 de enero. La ausencia de lluvias en el pronóstico permitirá un sábado con tiempo estable, aunque la sensación térmica podría sentirse más elevada durante las horas de mayor insolación.

De esta manera, los santiagueños vivirán un sábado de verano cálido y sin lluvias, con temperaturas estables que se repetirán a lo largo del fin de semana.