Locura sin límites: un sujeto golpeó a su pareja y la siguió hasta la comisaría con un cuchillo

El agresor fue detenido. Golpeó a su concubina y a uno de sus hijos.

Hoy 09:55

Un salvaje sujeto golpeó a su pareja y la persiguió, mientras ella cargaba a su bebé en los brazos, hasta la puerta de la Comisaría 5 de la Mujer y la Familia mientras la amenazaba con un cuchillo. Rápidamente fue reducido y apresado.

El grave e insólito hecho de violencia de género se registró durante la noche del jueves último, cuando una desesperada mujer, en compañía de sus tres hijos, llegó a los gritos pidiendo ayuda en la mencionada dependencia.

Allí, una oficial escuchó gritos de provenían de la calle por lo que rápidamente salió a ver qué sucedía. Fue entonces cuando encontró a la víctima (32) con su bebé en brazos y otros dos niños que lloraban a su alrededor, mientras que un sujeto trataba de golpearla. Rápidamente, la policía logró reducirlo y pudo asistir a la víctima, que reveló que el acusado la agredió cuando se encontraban en la casa donde residen, en el barrio Juan Díaz de Solís.

Según consta en la denuncia radicada en sede policial, uno de sus hijos se interpuso para defenderla y el violento también lo lesionó, por lo que ella no dudó en salir de la vivienda a pedir ayuda.

La mujer, que tenía diversas lesiones en su cuerpo, expresó que tras la golpiza ella levantó a los niños (entre ellos el bebé de 9 meses) y se dirigió hasta la mencionada dependencia a pedir ayuda. Cuando se encontraba a pocos cuadras de la Comisaría el acusado la interceptó y la amenazó con un cuchillo.

Ella corrió y comenzó a gritar al ver que el acusado iba a alcanzarla. Además explicó que en ese momento su ex arrojó el cuchillo al piso, por lo que los efectivos realizaron una inspección y encontraron el arma blanca a escasos metros.

Según se supo, el violento, de apellido Palermo y de 27 años, a pesar de estar esposado y delante de los uniformados amenazaba a su concubina para que no realizara la denuncia penal.