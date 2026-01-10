Ingresar
Policiales

Investigan la muerte de un hombre hallado sin vida en un departamento en pleno centro santiagueño

El cuerpo fue encontrado por un familiar en un inmueble ubicado en inmediaciones de Buenos Aires y Avellaneda. La Justicia ordenó la autopsia para establecer las causas del deceso.

Hoy 07:15
foto archivo.

La Justicia inició una investigación para esclarecer el fallecimiento de un hombre de 52 años, hallado sin vida en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio de calle Buenos Aires al 100, en la zona céntrica de la ciudad.

El hallazgo se produjo durante la tarde de ayer viernes, cuando un familiar ingresó al domicilio y encontró el cuerpo sin signos vitales, dando aviso inmediato a las autoridades. Ante esta situación, tomó intervención la fiscal de turno, Fernanda Vittar, quien dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, junto a personal de Criminalística y de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes y levantaron distintos elementos de interés para la causa. El procedimiento se extendió por más de una hora.

Finalizadas las diligencias, el cuerpo fue trasladado por personal de la Unidad Morguera a la morgue del Hospital Independencia, donde quedó a disposición del Poder Judicial.

Por disposición de la Fiscalía, este miércoles se practicará la autopsia, con el objetivo de determinar fehacientemente las causas del fallecimiento. En el marco del operativo, se secuestraron varios medicamentos que fueron incorporados a la investigación, aunque por el momento no permiten establecer una hipótesis concreta sobre el deceso.

