Tras su primer mes de gestión, Elías Suárez impulsa políticas de unidad, educación y empleo en Santiago del Estero

El gobernador completa sus primeros 30 días al frente del Ejecutivo provincial consolidando programas de formación laboral y educativa, reduciendo tarifas de servicios y planificando medidas que fortalecen la estabilidad económica y social de la provincia.

Hoy 10:52

A un mes de haber asumido la gobernación de Santiago del Estero, Elías Suárez marcó un inicio de gestión caracterizado por la actividad constante y la implementación de políticas orientadas al desarrollo integral de la provincia. Desde su llegada al Ejecutivo, el mandatario ha trabajado en pos de consolidar la unidad entre los santiagueños, fortalecer el diálogo con todos los sectores y promover el respeto hacia los diferentes actores de la comunidad.

En su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa, Suárez destacó la continuidad del modelo de gestión desarrollado por sus antecesores, Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y remarcó la defensa del federalismo como eje central en un contexto nacional complejo.

Entre las iniciativas más relevantes de estos primeros días, sobresale el programa “Santiago crece”, lanzado en diciembre, destinado a capacitar a jóvenes y adultos en formación profesional, educación secundaria y preparación laboral, con el objetivo de garantizar empleo de calidad y oportunidades sostenibles en el tiempo. “La finalidad es dotar a los jóvenes y adultos de las herramientas necesarias para acceder a puestos de trabajo con mejor remuneración y dignidad”, expresó Suárez.

El gobernador también ha centrado su gestión en la estabilidad económica y el acompañamiento social. Dentro de estas acciones, se implementó una reducción del 40% en las tarifas de electricidad para usuarios residenciales, medida que se mantendrá durante dos meses y que busca aliviar la carga económica de las familias santiagueñas, con fondos netamente provinciales.

Durante estas primeras semanas, Suárez ha encabezado reuniones con los distintos ministerios, orientadas a sostener la planificación estratégica de la provincia, manteniendo equilibrio financiero, inversión en infraestructura y promoción de sectores productivos, pese a la caída de la actividad económica a nivel nacional.

Además, el mandatario adelantó que el diálogo institucional y la planificación salarial continuarán siendo ejes centrales de su gestión, reafirmando su compromiso con mesas de participación y políticas que garanticen previsibilidad y estabilidad para trabajadores y familias.

Con estas acciones, Elías Suárez completa su primer mes de gobierno marcando un estilo de gestión activo, enfocado en el desarrollo social, la capacitación laboral y la estabilidad económica de Santiago del Estero.