Impresionante video: un hombre estaba en un bar y una placa de vidrio le cayó en la cabeza

Ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. La secuencia quedó registrada por cámaras y se viralizó en redes sociales. La víctima sufrió heridas de gravedad, pero se encuentra fuera de peligro.

Hoy 01:10

Un impactante accidente en Belgrano generó conmoción en las últimas horas luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo una placa de vidrio cae desde un edificio y golpea en la cabeza a un hombre que estaba sentado en un bar.

El hecho ocurrió días atrás en una cafetería ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 353, en el barrio porteño de Belgrano, pero las imágenes comenzaron a circular recientemente y rápidamente se volvieron virales.

La víctima, identificada como Pablo, se encontraba sentado en una mesa sobre la vereda, tomando una gaseosa. En el video se puede ver que, en el momento en que saca un cigarrillo, una placa de vidrio se desprende de un balcón de un cuarto piso y cae de lleno sobre su cabeza.

Según las primeras informaciones, el hombre fue trasladado de urgencia y, pese a la gravedad del golpe, se encuentra fuera de peligro. Un vecino de la zona, identificado como Julio, brindó detalles sobre su estado de salud. “Está bien, ya le sacaron los 20 puntos de la cabeza”, señaló.

En diálogo con C5N, agregó: “Estuve charlando con él ayer. Tiene mal el brazo, tiene tres tendones cortados y va a tener que hacer rehabilitación”.

Tras el accidente, el local gastronómico decidió correr las mesas de la vereda como medida preventiva, mientras se investiga cómo se produjo el desprendimiento del vidrio desde el edificio.

El episodio reavivó el debate sobre el estado de las estructuras en edificios y los riesgos en zonas transitadas, luego de que un hecho fortuito estuviera a punto de terminar en tragedia.