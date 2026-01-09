Venezuela comenzó a liberar presos políticos y el gobierno de Milei espera por los tres argentinos detenidos

Lo anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada. Distintos organismos remarcan que son más de 800 y que hay más de 80 extranjeros en cárceles del régimen. Al menos dos dirigentes venezolanos opositores y cinco españoles ya fueron liberados.

En otro intento por dar señales de cambio después de la captura del dictador Nicolás Maduro, el régimen de Venezuela anunció la liberación de “un número significativo” de presos políticos, entre los que adelantó que habrá extranjeros. La comunicación alimentó las expectativas en Argentina porque hay tres ciudadanos detenidos, entre los que está el gendarme Nahuel Gallo.

Aunque no hubo mayores precisiones sobre el número o los apellidos, en un gesto veloz, la dictadura horas después del anuncio empezó a liberar detenidos. De los más de 800 que contabilizan los organismos de Derechos Humanos y de los múltiples rumores que circularon en la tarde del jueves, solo cinco salieron de los centros de detención. Son los mismos cinco que ya salieron de Venezuela en avión.

En las diversas conferencias de prensa y reportajes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó la captura de Maduro, hizo más hincapié en el petróleo de Venezuela que en los presos políticos. Sin embargo, la comunidad internacional intensificó la presión y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez -hermano de la presidenta Delcy-, hizo el anuncio oficial. “Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, afirmó Rodríguez.

Entre los primeros venezolanos liberados están Enrique Márquez, excandidato presidencial detenido en enero del año pasado, y Biagio Pilieri, periodista de origen italiano y dirigente del partido Convergencia que llevaba más de 16 meses arrestado. A última hora del jueves trascendieron videos del reencuentro de ambos con familiares.

El régimen instaló también la versión de que habían dejado en libertad a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, quien se autoproclamó presidente electo de Venezuela al mostrar la mayoría de las actas de las elecciones 2024. Sin embargo, el jueves a la noche sus familiares lo ponían en duda y aclaraban que no habían tenido ningún contacto con él.

En tanto, en la madrugada del viernes, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santome, confirmó la excarcelación del preso político Larry Osorio Chía, a las 12:45 am (hora local) de este viernes.

“#9Ene 12:45 a.m. Excarcelado Larry Osorio Chía. Detenido desde el 06/08/21. Causa @FundaREDES_”, escribió el directivo en su cuenta de X.

Según se supo, Osorio Chía fue detenido el 6 de agosto de 2021, por ser hermano de Rubén Darío Osorio Chía, un militar retirado que defendía los derechos humanos en esa Fundación.

Tras las elecciones en las que Maduro se adjudicó la victoria sin mostrar los registros oficiales, Jorge Rodríguez pidió la captura de todo dirigente que no reconociera al ahora dictador preso en Estados Unidos, como presidente. Ahora, en público, le tocó mostrarse abierto al diálogo. “Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, argumentó Rodríguez.

Este martes Trump aseguró que Maduro tenía una “cámara de torturas en el centro de Caracas” y que “ahora lo estaban cerrando”. Y en simultáneo Rodríguez, que fue el negociador del salvoconducto para Edmundo González Urrutia con España, buscó despegar la medida de un pedido de Estados Unidos: “Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano”.

El hermano de la presidenta encargada de Venezuela mencionó y agradeció a dos personas y un Estado por haber sido artífices de las conversaciones para liberar a los detenidos. Por un lado, nombró en la conferencia de prensa al ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien destacó como un hombre que “desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto, por la convivencia nacional.

Con un largo historial vinculado al chavismo, Zapatero es blanco de críticas por algunos de los movimientos que beneficiaron a la dictadura. Entre ellos, facilitar la salida de Edmundo González, que no toleró la presión a la que lo sometió el régimen poco después de la elección presidencial.

Por otro lado, Rodríguez también reconoció por la negociación para liberar a los presos políticos a Lula da Silva, presidente de Brasil; y al reino de Qatar, que lleva años con intentos de mediación entre el chavismo, la oposición y Estados Unidos.

En España festejaron la liberación de cinco detenidos. Estaban secuestrados los turistas vascos Andrés Martínez Adasme (32) y José María Basoa Valdovinos (35); el canario Miguel Moreno (34), el valenciano Ernesto Gorbe (52) y la hispano-venezolana Rocío San Miguel.

Dos de los secuestrados fueron acusados de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, mientras que a San Miguel la detuvieron por activismo en la defensa de los derechos humanos y su rol como directora de la ONG Control Ciudadano. En la tarde de este jueves volaban a España.

Mientras que en Italia medios periodísticos daban por hecha la liberación del empresario italiano Luigi Gasperin (77) -que al momento no ocurrió- y esperaban por otros 28 ciudadanos retenidos en Caracas, en Argentina la expectativa es por Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Yacoov Harari.

Muchos de estos detenidos estaban en el temido Helicoide, donde trascendió que el martes hubo movimientos que sorprendieron a los detenidos, y ahora se entiende el porqué. Tras el anuncio, familiares se acercaron al centro de detención para una vigilia, en la que denunciaron amedrentamiento de los colectivos chavistas.

El edificio en espiral, construido para un shopping en los años 1950, fue transformado por el chavismo en un centro de detención ilegal operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En los últimos años se repitieron los relatos de torturas y condiciones de cautiverio.