Agentes migratorios del ICE ahora hirieron a balazos a dos venezolanos en Portland

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. afirmó que "fue un acto de defensa propia". Ocurrió un día después de que un efectivo del ICE matara a una mujer de 37 años en Minneapolis.

Hoy 04:49

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. confirmó este jueves que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirieron a balazos a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad venezolana. Lo justificaron como "un acto de defensa propia".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las declaraciones del DHS a la cadena televisiva Fox, los agentes detuvieron un vehículo en Portland, Oregón, donde supuestamente conducía un inmigrante venezolano que estaría relacionado con una red criminal y que al ser identificado intentó darse a la fuga.

Las autoridades federales justifican que los agentes dispararon porque el conductor habría intentado atropellarlos.

El Departamento de Policía de Portland notificó sobre el suceso y confirmó que agentes de ICE estaban involucrados en el hecho que se encuentra bajo investigación.

Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital local. Se desconoce su estado de salud y su identidad.

La cadena local KATU2, afiliada a ABC, señaló que las personas heridas huyeron de la escena del tiroteo y entraron a un complejo de departamentos.

El tiroteo, que según las autoridades fue poco después de las 14 hora local, ocurrió cerca de Adventist Health Portland, un hospital y conjunto de clínicas de salud en el barrio de Hazelwood, a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad.

La Policía de Portland encontró a poca distancia y con heridas de bala a ambos ocupantes del vehículo. Uno de ellos había llamado al 911. El hombre había recibido dos disparos y la mujer, uno en el pecho, según The New York Times.

Elana Pirtle-Guiney, presidenta del Consejo Municipal de Portland, dijo que creía que las dos personas habían sobrevivido, aunque otros funcionarios indicaron más tarde que no sabían su condición.

Este nuevo incidente armado que involucra al ICE sucedió 24 horas después de que uno de sus agentes matara a tiros a Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, en Minneápolis, Minnesota, provocando protestas masivas sobre la ofensiva de los agentes federales de inmigración en distintas localidades del país.

Portland ha sido una de las ciudades gobernadas por demócratas en las que el presidente Donald Trump ordenó desde mediados de 2025 el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de otras agencias federales, bajo la justificación de combatir el crimen pero se han enfocado, principalmente, en redadas contra migrantes.

El alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, aseguró que el hecho es el "resultado" de la presencia de agentes federales fuertemente armados en su ciudad, como parte de los operativos ordenados por Trump.

"Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente", afirmó.

"Portland no es un 'campo de entrenamiento' para agentes militarizados y la 'fuerza total' con la que amenaza la administración tiene consecuencias mortales", advirtió. Y pidió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que termine "todas las operaciones" en su ciudad hasta que acabe la investigación.

El comunicado oficial

El Departamento de Seguridad Nacional difundió un comunicado con una primera versión de lo sucedido.

"Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. detuvieron un vehículo en Portland, Oregón. El pasajero del vehículo y el objetivo es un inmigrante indocumentado venezolano (...) involucrado en un tiroteo reciente en Portland. Se cree que el conductor del vehículo pertenece a la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua", indicó.

"Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor intentó atropellar a los agentes. Temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó a la defensiva. El conductor se dio a la fuga con el pasajero", agregó el DHS.