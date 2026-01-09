Yanina Latorre y Maru Botana protagonizaron un picante cruce en MasterChef Celebrity

Las famosas tuvieron un incómodo ida y vuelta durante la noche de beneficios del reality, frente a Wanda Nara y todos los participantes de MasterChef Celebrity. Una frase filosa, una respuesta tajante y un blooper que descomprimió el clima.

Hoy 06:24

Yanina Latorre volvió a sacudir las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) y esta vez el foco estuvo puesto en un cruce que muchos esperaban desde hace tiempo: su cara a cara con Maru Botana. La panelista, que se sumó temporalmente al certamen para reemplazar a Maxi López, protagonizó un tenso ida y vuelta con la pastelera durante la noche de beneficios, frente a Wanda Nara y todos los participantes.

El encuentro se dio este jueves 8 de enero, cuando Botana ocupó el lugar de Damián Betular en el jurado, mientras Yanina debía cocinar como una de las concursantes. Con el clima ya cargado por la histórica rivalidad que mantienen desde jóvenes, Wanda aprovechó el momento y lanzó una pregunta filosa al aire: si les daba más miedo la presencia de Maru en lugar de Betular.

Sin vueltas, Latorre respondió con ironía: “Con el dulce da miedo… con Maru sí”, generando murmullos y risas en el estudio. Lejos de dejar pasar el comentario, la panelista redobló la apuesta y lanzó: “Espero que seas objetiva”. La respuesta de la pastelera fue inmediata y tajante: “Obvio, siempre”.

La tensión quedó flotando en el aire y Wanda intentó descomprimir la situación recordando que el jurado del reality se caracteriza por su objetividad. Sin embargo, el momento ya se había vuelto tema entre los participantes y el público, que siguió con atención cada gesto y cada cruce de miradas.

Como si fuera poco, la escena tuvo un inesperado blooper que terminó de relajar el clima. Mientras agradecía un comentario en medio de la charla, Wanda confundió a Chino Leunis con otro participante: “Gracias, Turco, por remarla conmigo”, lanzó entre risas. Rápidamente todos estallaron y la conductora pidió disculpas al Chino, generando un cierre distendido para una noche cargada de chispazos.

El breve pero intenso cruce entre Yanina Latorre y Maru Botana volvió a confirmar que, más allá de las recetas, MasterChef Celebrity sigue regalando momentos de alto voltaje televisivo que no pasan desapercibidos.