Sadie Sink y el desafío de guardar secretos sobre Spider-Man: Brand New Day

La actriz admitió que guardar silencio sobre su llegada al UCM es “una tortura”, aunque reconoció que algunas teorías de fans “tienen algo de verdad”.

Hoy 07:32

La actriz Sadie Sink, conocida por su papel en Stranger Things, atraviesa una etapa marcada por la reserva obligada que conlleva incorporarse a una gran franquicia. A punto de debutar en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con Spider-Man: Brand New Day, la intérprete habló sobre las dificultades de manejar la información confidencial alrededor del proyecto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su participación en The Tonight Show, Sink comentó que su trabajo en la cuarta película del trepamuros protagonizado por Tom Holland la obliga a mantener un hermetismo estricto. Consultada por Jimmy Fallon, no ocultó lo complicado que resulta: “Es una tortura”, afirmó entre risas, consciente de que cualquier declaración puede disparar titulares.

Sadie Sink

La actriz señaló que la constante circulación de teorías en redes sociales hace aún más difícil conservar el silencio. “Hay muchísimas teorías. Cada semana aparece un personaje nuevo que dicen que voy a interpretar”, explicó. Sin embargo, reconoció que algunas especulaciones pueden acercarse a la realidad.

Incluso reveló que su propio fichaje se vio anticipado por rumores online: “Me enteré a través de teorías. Antes de que me llamaran ya había gente diciendo que iba a estar en la nueva película. Y yo pensé: ‘¿Ah, sí?’”. Dos días después recibió la confirmación oficial, lo que la llevó a admitir que “a veces esas teorías tienen algo de verdad”.

“Un sueño cumplido”

El ingreso de Sink al UCM se hizo público en mayo, aunque Marvel mantiene bajo estricta reserva cualquier detalle sobre su papel. La actriz recordó el momento en que recibió la noticia, mientras finalizaba el rodaje de la quinta temporada de Stranger Things: “Fue una locura”.

Sadie Sink

Sink aseguró que siempre tuvo una afinidad especial por el héroe arácnido: “Spider-Man siempre ha sido mi favorito. Y me encanta especialmente el Spider-Man de Tom”. También reconoció que los años de secretismo en la serie de Netflix le sirvieron de entrenamiento para esta nueva etapa: “Guardar secretos de Stranger Things es fácil cuando tengo tantos secretos de Spider-Man aún más grandes”.

En Spider-Man: Brand New Day, Sink compartirá elenco con Zendaya, Jacob Batalon, nuevas incorporaciones como Mark Ruffalo retomando su papel de Hulk, Michael Mando como Escorpión y Jon Bernthal como Punisher. Dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, la película llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

Ese día, finalmente, Sadie Sink podrá dejar de guardar silencio.