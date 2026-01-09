La curiosa revelación de Kat Dennings sobre su participación en Marvel

La actriz aclaró que no participa de Avengers: Doomsday, pero reveló que Marvel cuenta con su escaneo digital completo, lo que permitiría usar su imagen en futuras producciones del MCU.

Hoy 07:55

La actriz Kat Dennings explicó que, aunque no regresa oficialmente para Avengers: Doomsday, existe la posibilidad de que su personaje Darcy Lewis aparezca digitalmente gracias al escaneo corporal que Marvel Studios le realizó durante su trabajo en las películas de Thor.

“Marvel me escaneó cuando trabajé en Thor, así que técnicamente podrían ponerme en lo que quieran”, sostuvo en declaraciones a Entertainment Tonight. Y remarcó repetidas veces que no forma parte de la nueva entrega, que se estrenará el 18 de diciembre.

Kat Dennings

“Estoy en el universo, pero no estoy en Doomsday. Literalmente no aparezco. Estoy segura de que ya filmaron la película y yo no estuve ahí”, afirmó.

Dennings agregó que, pese a no haber sido convocada, su imagen podría utilizarse digitalmente: “Podrían ponerme en cualquier cosa. Estoy en el sistema”.

El uso de escaneos corporales se volvió cada vez más habitual en la industria, especialmente ante el avance de la inteligencia artificial. Actrices como Charlize Theron también fueron escaneadas para el MCU, mientras que el sindicato británico Equity votó el mes pasado rechazar la realización de escaneos en set por temor a un uso inapropiado de la tecnología.