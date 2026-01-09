Ingresar
Locales

Vacaciones de verano para niños: el CCB proyectará este sábado “Pinocho”

La actividad tendrá lugar en el Auditorio. Comenzará a las 19 horas.

Hoy 08:01

En el marco de las actividades programadas para las vacaciones de verano de los niños, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará este sábado 10 de enero, Cine Infantil, con la proyección de la película “Pinocho”.

La presentación tendrá lugar a las 19 horas, en el Auditorio de la Institución y si bien la entrada es libre y gratuita, el ingreso se realizará por orden de llegada, dado que la capacidad es limitada.

La historia se desarrolla a través del personaje Gepetto (carpintero), quien vive completamente solo y aislado en la Italia de la década de 1930. Cansado de esta situación, decide cambiarlo él mismo y crear a un hijo de madera, al que llamará Pinocho. Una noche, gracias a un poco de magia, el muñeco de madera cobra vida y cumple el sueño de Gepetto: tener un pequeño hijo.

Sin embargo, Pinocho no es como el carpintero espera, y en lugar de ser obediente y tranquilo, el niño adora la diversión y las travesuras. Pinocho se da cuenta que no es lo que su padre desea, por lo cual se marcha a vivir aventuras; pero pronto se dará cuenta de que ha ido demasiado lejos.

El Centro Cultural del Bicentenario invita a los más pequeños de la casa a compartir este inigualable espacio de disfrute.

TEMAS Vacaciones Verano Centro Cultural del Bicentenario CCB

