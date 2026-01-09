Ingresar
Trump anunció que la segunda ola de ataques a Venezuela “no será necesaria” tras la liberación de presos políticos

El presidente estadounidense agradeció “la cooperación” del nuevo gobierno, pero advirtió que el despliegue militar se mantendrá “por motivos de seguridad”.

Hoy 08:10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que, como resultado de la liberación de presos políticos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, canceló “la segunda ola de ataques” que estaba prevista.

En una publicación en Truth Social, Trump señaló que, debido a “la cooperación” del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, los ataques no son “necesarios”.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”, expresó el mandatario.

“Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, aseguró sobre el bloqueo de petroleros en las costas venezolanas.

Además, informó que hoy se reunirá en la Casa Blanca con las grandes petroleras que “invertirán al menos 100 mil millones de dólares”.

TEMAS Donald Trump Estados Unidos Venezuela

