Tragedia en pleno centro de Córdoba: una joven de 27 años murió tras ser atropellada

El hecho ocurrió en la intersección de las calles General Paz y 27 de Abril. El ómnibus impactó a la chica cuando cruzaba la calle por la senda peatonal.

Una joven falleció el jueves luego de ser atropellada por un colectivo urbano en el centro de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en la intersección de las calle 27 de Abril y General Paz, y la zona permanece cortada y vallada al tránsito.

Según las primeras informaciones, el ómnibus involucrado pertenece a la empresa Coniferal. La víctima, una mujer de 27 años, cruzaba la calle al momento del impacto.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.

En este sentido, se analiza la incidencia de la lluvia y el empañado de los vidrios de la unidad, factores por los que, de acuerdo a las primeras informaciones, el chofer no habría visto a la peatona, según adelantó a Cadena 3 el comisario inspector Marcelo Peralta.

"La mujer estaba cruzando por la senda peatonal. Posiblemente las inclemencias del tiempo influyeron en el accidente", narró.

Sobre el episodio, amplió: "Interviene un colectivo de la línea 30, que circulaba por la avenida Vélez Sarsfield, y al doblar por 27 de abril colisiona a una mujer que cruzaba por la senda peatonal. La mujer queda tendida en el piso, y los servicios médicos constataron el deceso".

Y agregó: "El conductor manifestó que no se percató de la presencia de la mujer. Hasta el momento no se pudo identificarla, porque no tenía documentación, pero tenía entre 25 y 30 años".

La zona permanece restringida para la circulación vehicular.