Aseguran que el verano es el mejor momento para empezar a practicar yoga

Los días largos, el clima cálido y la posibilidad de practicar al aire libre hacen de esta época el punto de partida ideal. Sin experiencia ni exigencias, de manera simple, consciente y amable con el cuerpo.

No hace falta ser flexible, espiritual ni tener experiencia previa para empezar yoga. Tampoco hace falta “hacerlo bien”. El verano, con sus días largos y su ritmo más relajado, puede ser el momento ideal para probar esta práctica milenaria desde un lugar simple y amable: el de quien recién llega y se permite aprender.

Más allá de las posturas que suelen verse en redes, el yoga es una disciplina integral que propone algo mucho más profundo (y accesible): conectar con el cuerpo, calmar la mente y generar bienestar a través del movimiento consciente, la respiración y la atención plena. En su raíz, la palabra yoga significa “unión”, y esa unión empieza por escucharse.

¿Por qué el verano es un buen comienzo?

Según explicó Florencia Faiatt, psicóloga y profesora de yoga, el calor ayuda a que los músculos estén más relajados y favorece la movilidad, siempre que se practique con cuidado y sin forzar. Además, el clima invita a moverse distinto: al aire libre, en contacto con la naturaleza o en espacios más ventilados, lo que puede hacer la experiencia más placentera.



Para Faiatt, la clave está en encarar el yoga con una mentalidad abierta, sin compararse ni ponerse metas rígidas. No importa si uno nunca se subió a una manta o colchoneta: ir de a poco y respetar los límites propios es parte esencial del camino.

Para empezar, lo ideal es buscar un espacio cuidado. Un instructor con formación sólida y experiencia puede ser un diferencial, sobre todo en los comienzos: no solo para enseñar las posturas, sino para explicar cómo moverse de forma segura y adaptada a cada cuerpo.

En verano, las clases al aire libre —en parques, terrazas o patios— son una gran opción, siempre que haya sombra y buena ventilación. Y si la idea es practicar en casa, lo importante es crear un entorno sencillo pero cómodo: “ropa liviana, una esterilla antideslizante, hidratación a mano y elegir horarios más frescos, como la mañana temprano o el atardecer”, aconsejó la psicóloga.

Menos es más: prácticas simples para empezar

No hace falta entrenar una hora ni hacer secuencias complejas. Para quienes recién empiezan, sesiones cortas de 10 a 20 minutos, algunas veces por semana, son más que suficientes para generar hábito y bienestar.

Algunas ideas básicas para iniciar:

Respiración consciente: sentarse cómodo, cerrar los ojos y llevar la atención al aire que entra y sale. Respirar profundo y lento ayuda a bajar el estrés y a regular el cuerpo en días de calor.

Posturas simples de pie, como la montaña, para tomar conciencia de la postura y el equilibrio.

Posturas de descanso, como el niño, ideales para relajar la espalda y calmar la mente.

Movimientos suaves de torsión y apertura lateral, que liberan tensiones y generan sensación de amplitud en el torso.

Siempre desde un lugar amable: si algo duele, se frena. El yoga no busca rendimiento ni competencia, sino exploración personal.

Tips para sostener la práctica en verano

Adaptar el ritmo al clima: movimientos más lentos y pausados funcionan mejor con altas temperaturas.

Hidratarse bien antes y después de practicar.

Usar apoyos (almohadones, bloques, pared) si el cuerpo lo necesita.

Regalarse unos minutos de descanso final para integrar lo hecho.

Buscar comunidad: practicar con otros motiva y acompaña.

Según Faiatt, empezar yoga en esta época del año puede ser mucho más que sumar una actividad física: abrir un espacio propio de calma, escucha y equilibrio. Sin exigencias, sin expectativas y con curiosidad. A veces, el primer paso es simplemente respirar y probar.



