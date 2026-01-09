Ingresar
Sophie Turner habló por primera vez de su rol como Lara Croft en Tomb Raider

La actriz confirmó que lleva casi un año preparándose para interpretar a Lara Croft en la nueva serie live-action de Tomb Raider, cuya filmación comenzará en enero bajo la producción de Amazon MGM Studios.

Hoy 09:05
Sophie Turner

Sophie Turner habló por primera vez sobre su participación en la nueva serie live-action de Tomb Raider, confirmando oficialmente su transformación en Lara Croft, el icónico personaje que en el pasado fue interpretado en el cine por Angelina Jolie. La producción está a cargo de Amazon MGM Studios, que impulsa el regreso de varias franquicias, incluida esta nueva adaptación liderada creativamente por Phoebe Waller-Bridge.

En diálogo con ScreenRant, la actriz reveló que su preparación física y técnica comenzó hace casi un año: “No puedo decir mucho, pero mi preparación comenzó en febrero de este año (2025). Llevo mucho tiempo entrenando, casi un año, y empezaremos a rodar en enero”, afirmó.

Turner agregó que se siente “emocionada y preparada” para el desafío, y destacó su buena relación con Amazon: “Estoy emocionada de que el mundo vea lo que hacemos con Lara y Tomb Raider. Creo que será algo especial”.

Sophie Turner Sophie Turner

La serie, aún sin fecha de estreno confirmada, cuenta con un elenco amplio que incluye a Phoebe Waller-Bridge, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Bill Paterson, Jack Bannon, John Heffernan, Celia Imrie, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Sigourney Weaver y August Wittgenstein.

Amazon apuesta fuerte a la franquicia, con el objetivo de relanzar Tomb Raider dentro de su catálogo de producciones de alto perfil. La filmación comenzará en enero.

