Uno de cada siete posteos de Javier Milei contiene insultos, reveló FOPEA

Un estudio sobre más de 113 mil tuits del Presidente mostró que el 15.2% tiene contenido insultante u ofensivo.

Hoy 09:11

Una investigación especial publicada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reveló que el 15.2% de los posteos que realiza el presidente Javier Milei en la red social X contienen insultos u ofensas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La publicación titulada “El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits del presidente Milei” fue producida por Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp, que tomó como base de análisis 113.649 posteos realizados por el jefe de Estado en X desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió en el cargo, hasta el 15 de septiembre de 2025.

El estudio pudo determinar que 16.806 de esas publicaciones de Javier Milei incluyen insultos o agravios, según pudo consignar la Agencia Noticias Argentinas.

En promedio, el presidente realiza 406 posteos diarios (entre propios y retuits), de los cuales 60 contienen insultos o frases estigmatizantes.

La cuenta arroja que de cada siete publicaciones que hace Milei, una de ellas tiene contenido insultante u ofensivo.

Las menciones despectivas más frecuentes que relevaron los autores del proyecto son “kuka”, “casta”, “delincuente”, “mandril”, “degenerado” y “terrorista”, entre otras.

“La llegada de Javier Milei a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de insultos hacia quien piensa diferente”, consideraron.

En ese sentido, concluyeron que el presidente “cumplió en forma parcial la promesa de dejar de lado la agresividad” de su discurso, tal cual se comprometiera públicamente en agosto de 2025.

“Los picos de insultos coincidieron con anuncios económicos clave, mostrando cómo el conflicto y la agresión funcionan como herramientas de viralización”, interpretaron.

Y al respecto agregaron que “cuando el insulto se vuelve estrategia y el algoritmo lo premia, el debate público se degrada, crece la autocensura y se apagan voces”.

“La libertad de expresión no se pierde de golpe: se erosiona post a post”, concluyeron.

Según analizaron, uno de los blancos predilectos de los ataques constantes de Milei por redes sociales es el periodismo.

Los insultos fueron categorizados en tres patrones de lenguaje: la animalización, como “mandril”, “burro”, “domado”, “rata” y “parásito”; la repulsión, como “excremento”, “inmundicia”, “basura” y “putrefacto”; y la sexualización, como “envaselinados”.

“Este tipo de agresiones no solo afecta a quienes ejercen el periodismo, sino que pone en riesgo un principio fundamental de la democracia: la libertad de expresión y el acceso a la información independiente”, evaluaron.