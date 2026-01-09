Los millones que se ahorra Boca con la salida de varios históricos

La dirigencia avanzó con una fuerte depuración del plantel y logró aliviar de manera significativa la masa salarial.

Hoy 09:12

Boca comenzó a ver resultados concretos de una decisión fuerte: achicar una masa salarial que se había vuelto pesada. La salida de varios históricos y contratos elevados le permitió al club aliviar sus cuentas de manera considerable. En Brandsen 805 calculan que el ahorro ronda los siete millones de dólares anuales, una cifra clave para reordenar el plantel y proyectar el mercado de pases.

Durante los últimos años, el Xeneize sostuvo sueldos altos apoyado en una economía estable y múltiples fuentes de ingreso. Sin embargo, puertas adentro entendieron que los salarios ya no estaban alineados con el rendimiento deportivo. Por eso, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó con una depuración que impactó de lleno en los números.

Uno de los casos más significativos fue el de Marcos Rojo, quien tenía uno de los contratos más importantes del plantel. Tras quedar relegado en la consideración, acordó la rescisión cuando aún le restaban seis meses de vínculo. Su salida rumbo a Racing representó un alivio inmediato y marcó el inicio del recorte.

Algo similar ocurrió con Sergio Romero, otro nombre fuerte y con un ingreso alto. El arquero llevaba meses sin continuidad, pero seguía cobrando como uno de los mejores pagos. Al desvincularse antes de tiempo y definir su salida a Argentinos Juniors, Boca se liberó de un contrato que vencía recién a fines de 2025 y redujo un gasto fijo importante.

La lista siguió con Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón, quienes ya sabían que no continuarían en 2026. En especial, el lateral colombiano era el de mayor impacto económico dentro de ese grupo. Tras una década en el club y un salario elevado, su salida terminó de empujar el ahorro global.

En el caso de Miramón, Boca decidió no renovar el préstamo ni ejecutar la opción de compra. Si bien no era de los contratos más altos, su regreso a Gimnasia permitió seguir ajustando el presupuesto. Lema, en tanto, llevaba meses sin jugar y conservaba uno de los mejores acuerdos de su carrera, otro monto que dejó de pesar.

El último golpe fuerte fue la rescisión de Luis Advíncula, cuyo salario superaba el millón de dólares anuales. Aunque no hubo ingreso por transferencia, Boca se quitó de encima un contrato alto para un jugador que había perdido protagonismo. Sumado a la renovación con rebaja de Ander Herrera, el Xeneize cerró un ahorro millonario que ahora le da margen para pensar en refuerzos.