Lucas Beltrán sueña con la vuelta a River: ¿qué chances hay?

El delantero expresó públicamente su deseo de regresar y dejó varios guiños que ilusionan en Núñez.

Hoy 09:22

River analiza opciones para reforzar el ataque y, en ese escenario, el nombre de Lucas Beltrán volvió a instalarse con fuerza. El delantero habló públicamente sobre la chance de regresar y dejó frases que encendieron la ilusión en Núñez. Aunque su presente está en Europa, el vínculo emocional con River sigue latente y mantiene abierta la expectativa.

No es la primera vez que el Millonario piensa en él: en el mercado de julio de 2025 levantaron el teléfono para conocer su situación. En aquel momento, desde su entorno dejaron en claro que la prioridad era continuar en el Viejo Continente. Esa postura enfrió cualquier avance y la negociación no prosperó.

El contexto ahora parece distinto porque el propio Beltrán está metiendo presión para volver. A sus 24 años y con un paso irregular por el Valencia, el atacante empezó a dejar guiños públicos que no pasaron desapercibidos ni en los hinchas ni en la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo. Sus palabras reflejan un deseo claro, aunque hoy corre más del lado del jugador que del club.

Sin embargo, la realidad marca que River no movió fichas en este mercado para seducir al cordobés. Al menos por ahora, en las entrañas del club aseguran que no está en carpeta avanzar por su contratación en esta ventana. La decisión responde tanto a lo económico como al nuevo criterio de incorporaciones medido que se impuso en el club.

Beltrán pertenece a la Fiorentina, con contrato hasta 2028, y actualmente está cedido en el Valencia. Allí no logró consolidarse: disputó 16 partidos, sumó pocos minutos y convirtió apenas dos goles. Si bien empezó a tener algo más de continuidad, todavía no se adueñó del puesto.

Más allá de los números, el lazo emocional pesa. Beltrán nunca escondió su identificación con el club que lo vio nacer. “Desde River no me llamaron para volver, por ahora no tuve la posibilidad. Si me llaman lo voy a pensar, pero es difícil decirle que no a River”, expresó recientemente en una charla con el youtuber Ezzequiel.

Por ahora, el panorama indica que las chances existen más desde el deseo que desde la gestión. River prioriza otras negociaciones, como la de Santino Andino, y se mantiene firme en un esquema de fichajes medido. El futuro de Beltrán, al menos en este mercado, parece seguir atado a Europa.