La Banda: tras la fuerte tormenta, se activó el Comité de Emergencia Municipal

La Municipalidad de La Banda informó que el Comité de Emergencias se activó inmediatamente debido a la intensa lluvia caída en la ciudad, con un acumulado de aproximadamente 50 mm.

Hoy 09:26

El Comité, junto a la Estación Ambiental del Municipio, puso en funcionamiento las bombas extractoras de agua en diferentes sectores, como calles Deán Funes y barrios Textil, Bajo de Vertiz, Gran Malvinas, Gorrini, Alberdi, Sarmiento, Tabla Redonda y 9 de julio.

El intendente Roger E. Nediani explicó que la tormenta llegó a la ciudad con ráfagas de viento y abundante lluvia, y destacó el trabajo del Comité de Emergencia. Solicitó a la comunidad colaborar manteniendo la limpieza de la infraestructura de desagües y sacar la basura a horario.

"Cuando la lluvia es intensa y cae mucho volumen en poco tiempo, lleva un tiempo de escurrimiento hasta que se prenden las bombas extractoras de agua", explicó Nediani. Agradeció el trabajo diario de limpieza de desagües y recolección de ramas, poda y basura, y pidió a los vecinos colaboración y conciencia en este tema.

"En el Comité de Emergencia participan los funcionarios de todas las áreas del municipio así como los empleados que inmediatamente se ponen a disposición para colaborar", agregó Nediani.

El Comité de Emergencia continuará trabajando y los interesados en solicitar ayuda pueden comunicarse a los teléfonos: 600 2203 o por WhatsApp 3854209837 ó 3855140924.