Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ENE 2026 | 21º
X
Locales

La Banda: tras la fuerte tormenta, se activó el Comité de Emergencia Municipal

La Municipalidad de La Banda informó que el Comité de Emergencias se activó inmediatamente debido a la intensa lluvia caída en la ciudad, con un acumulado de aproximadamente 50 mm.

Hoy 09:26

El Comité, junto a la Estación Ambiental del Municipio, puso en funcionamiento las bombas extractoras de agua en diferentes sectores, como calles Deán Funes y barrios Textil, Bajo de Vertiz, Gran Malvinas, Gorrini, Alberdi, Sarmiento, Tabla Redonda y 9 de julio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intendente Roger E. Nediani explicó que la tormenta llegó a la ciudad con ráfagas de viento y abundante lluvia, y destacó el trabajo del Comité de Emergencia. Solicitó a la comunidad colaborar manteniendo la limpieza de la infraestructura de desagües y sacar la basura a horario.

"Cuando la lluvia es intensa y cae mucho volumen en poco tiempo, lleva un tiempo de escurrimiento hasta que se prenden las bombas extractoras de agua", explicó Nediani. Agradeció el trabajo diario de limpieza de desagües y recolección de ramas, poda y basura, y pidió a los vecinos colaboración y conciencia en este tema.

"En el Comité de Emergencia participan los funcionarios de todas las áreas del municipio así como los empleados que inmediatamente se ponen a disposición para colaborar", agregó Nediani.

El Comité de Emergencia continuará trabajando y los interesados en solicitar ayuda pueden comunicarse a los teléfonos: 600 2203 o por WhatsApp 3854209837 ó 3855140924.

TEMAS La Banda Municipalidad de La Banda Tormentas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó una intensa lluvia en Santiago del Estero y hay alerta naranja: cómo seguirá el clima este viernes 9 de enero del 2026
  2. 2. En acción: los impactantes videos del avión hidrante de Santiago del Estero combatiendo el fuego en Chubut
  3. 3. Arranca la edición verano 2026 de “Santiago es tu Río” con propuestas para toda la familia
  4. 4. Añatuya: una joven de 19 años fue hospitalizada tras un intento de suicidio
  5. 5. “Por favor, consiga rápido una familia”: el emotivo pedido a un juez de dos hermanitas salteñas que sueñan con un hogar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT