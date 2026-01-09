Impacto en el Ascenso: un arquero sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

El futbolista de 27 años se descompensó en medio de la práctica, fue reanimado con un desfibrilador y trasladado de urgencia al hospital. Permanece en terapia intensiva y su pronóstico es reservado.

Hoy 09:30

El fútbol argentino quedó conmocionado por una fuerte noticia que llegó desde Deportivo Madryn. El arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena práctica de pretemporada y debió ser asistido de urgencia por el cuerpo médico del club. Gracias a las maniobras de reanimación y al uso de un desfibrilador externo automático (DEA), el jugador logró recuperar la conciencia antes de ser trasladado al hospital.

A través de un comunicado oficial, el conjunto aurinegro dio detalles del delicado episodio: “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del hospital de la ciudad”.

Además, el club difundió un video del doctor Marcelo Ballari, integrante del cuerpo médico, quien explicó el proceder ante este tipo de emergencias y remarcó la importancia de la prevención: “Aparte de lo que hacemos habitualmente con el cuerpo médico, capacitamos a los deportistas, especialmente al plantel profesional, para que estén en condiciones de responder adecuadamente ante estas situaciones”.

Ballari también destacó el rol clave de uno de los compañeros de Nievas: “Uno de nuestros deportistas, que está hace cuatro años en la institución y recibió las capacitaciones, respondió de manera excelente al momento en que hubo que ayudar y asistir porque conocía cuál era el rol que le tocaba en un caso de estas características”.

Nievas, de 27 años y oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue uno de los estandartes del ascenso a la Primera Nacional en 2021. Luego perdió terreno en el equipo y la última temporada atajó en Germinal, en el Torneo Federal A. Ya de regreso en el club este verano, había comenzado la pretemporada bajo las órdenes de Cristian Díaz cuando se produjo la descompensación.

Según informó el médico Gustavo Acuña a Diario Jornada, los primeros estudios clínicos no arrojaron anomalías, aunque el arquero permanecerá bajo observación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Andrés Isola, con pronóstico reservado.