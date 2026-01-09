Simeone enloqueció a Vinicius en el clásico: “Florentino te va a echar”, escándalo y picante respuesta

El Cholo intentó sacar del partido al delantero del Real Madrid con una fuerte chicana sobre su futuro y los silbidos de la hinchada. El brasileño respondió tras el triunfo del Merengue y Xabi Alonso fue muy crítico del entrenador argentino.

Hoy 09:46

Si bien Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa Española, todas las miradas se las llevó Diego Simeone, quien protagonizó dos cruces muy tensos con Vinicius Jr. durante el encuentro. El entrenador argentino intentó sacarlo del partido con una provocación directa sobre su futuro en el club y luego volvió a cargarle por la relación con la hinchada.

En el primer tiempo, cuando Vinicius se acercó al banco del Atlético, Simeone le lanzó una frase que encendió la polémica: “Te va a echar Florentino, acordate. Te va a echar”, en referencia al presidente del Real Madrid. El momento fue captado por las cámaras de Movistar Plus+ y rápidamente se viralizó.

Luego, cuando el brasileño fue reemplazado a falta de diez minutos para el final, el Cholo volvió a cruzarlo señalándose la oreja y apuntando a la tribuna: “¿Escuchás que te silban?”, en alusión a los silbidos que viene recibiendo el atacante en los últimos partidos. A diferencia del primer cruce, esta vez Vinicius reaccionó, tuvo que ser contenido por Xabi Alonso y se armó un pequeño tumulto con integrantes del cuerpo técnico del Real.

Tras la victoria del Merengue y la clasificación a la final ante Barcelona, la última palabra fue del propio Vinicius. En redes sociales se burló del entrenador argentino con un mensaje picante: “Has perdido otra eliminatoria”, recordándole una vez más la supremacía del Real sobre el Atlético en cruces directos.

Consultado por la situación, Simeone intentó bajarle el tono: “No tengo nada que comentar. Lo que pasa dentro del campo se queda ahí”, dijo primero. Y cuando le preguntaron puntualmente por la frase sobre Florentino Pérez, se desentendió: “No me acuerdo, tengo la memoria complicada”.

Quien sí fue muy duro fue Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, que cuestionó públicamente la actitud del Cholo: “No me ha gustado el momento. Esas cosas traspasan el espíritu que hay que tener. No todo vale, hay que tener respeto por el rival”, remarcó.

La escena dejó un nuevo capítulo caliente en el clásico madrileño, con Simeone y Vinicius como protagonistas y un cruce que volvió a sumar polémica, picante y repercusión internacional.