El interior provincial volvió a ser el más afectado por el fuerte temporal

Mientras regía una alerta naranja en toda la provincia, un fuerte temporal provocó graves daños en diversas localidades del interior, con caída de árboles, postes y afectación del suministro eléctrico.

Hoy 09:49

Fuertes tormentas azotaron durante la tarde y la noche del jueves a gran parte del interior de Santiago del Estero, provocando importantes destrozos materiales, mientras regía un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ante el agravamiento de las condiciones climáticas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se supo, se registraron severos daños en localidades como Nueva Esperanza, El Mojón, Mailín, Garza, Brea Pozo, El Bobadal, Clodomira, Chaupi Pozo, El Charco, Los Morales y Las Termas de Río Hondo, donde las precipitaciones estuvieron acompañadas por intensas ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Lugareños relataron que el temporal provocó la caída de postes del tendido eléctrico en distintos sectores, lo que generó interrupciones en el suministro de energía. En Las Termas de Río Hondo, además, la caída de árboles afectó a varios vecinos y se registró un incidente cuando un árbol cedió y cayó sobre un automóvil que se encontraba estacionado.

A pesar de la magnitud del fenómeno, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, sí se produjeron daños materiales en algunas viviendas precarias, cuyos ocupantes estaban siendo asistidos por los organismos correspondientes.

Cabe recordar que ayer el Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia para la provincia, que pasó de alerta amarilla a alerta naranja, ante la previsión de lluvias intensas en cortos períodos, tormentas eléctricas fuertes y ráfagas de viento.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del tiempo y solicitan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles nuevas actualizaciones.