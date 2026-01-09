George Clooney se mostró sorprendido por la vigencia de su carrera y aseguró que “todavía tiene trabajo por hacer”

En una entrevista con Los Angeles Times, el actor reflexionó sobre el paso del tiempo, la fama, su vida familiar junto a Amal Clooney y los cambios que atraviesa la industria cinematográfica.

Hoy 18:15

George Clooney recibió a Los Angeles Times en un hotel de Beverly Hills y, a los 64 años, admitió estar sorprendido por la vigencia de su carrera cinematográfica. El actor recordó entre risas que, cuando era joven, pensaba que los protagonistas masculinos solo tenían una década para destacar antes de caer en el olvido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Nadie podría estar más sorprendido que yo de tener 64 años y todavía poder hacer lo que amo”, señaló Clooney durante la entrevista, y subrayó lo singular que le resulta seguir activo tras varias décadas en el cine.

Un cumpleaños con Paul McCartney y la mirada sobre la fama

El reciente cumpleaños de Clooney estuvo marcado por un detalle especial: recibió un mensaje de Paul McCartney, quien le envió un video interpretando el tema ‘When I’m 64’.

El actor reconoció lo simbólico del gesto y afirmó que nunca imaginó que llegaría a conocer al ex Beatle y menos aún a hacerse amigo suyo. Para Clooney, es especialmente significativo que alguien a quien considera “uno de los más grandes de todos los tiempos” le dedicara esa canción en una fecha tan especial.

El protagonista de “Jay Kelly” reconoció cómo otros perciben su fama, aunque aseguró que aún no siente que haya terminado su camino. “Aún no he terminado. Todavía tengo trabajo por hacer”, afirmó al medio estadounidense.

Además, bromeó sobre la imagen que le devuelve el paso del tiempo, contando que, al mirarse al espejo, no se ve como un hombre de 64 años y que, a veces, al recibir fotos de paparazzi, se sorprende de su propio aspecto.

La influencia de Amal Clooney y los cambios personales

Según relató, la relación con su esposa, Amal Clooney, fue determinante en la transformación de su perspectiva personal. “No tenía intención de volver a casarme, pero me enamoré perdidamente de la persona que cambió eso. Tenemos hijos. Yo no quería tenerlos. Todo cambió porque conocí a esta persona increíble”, confesó.

El actor valora la madurez como un factor crucial para el equilibrio en su matrimonio y vida familiar, y comentó que ahora se siente más seguro y con menos ganas de ganar discusiones, algo que, según él, sucede con la juventud.

También subrayó que la seguridad de su familia fue un factor decisivo para abandonar ciertos hábitos del pasado, en gran parte impulsado por la preocupación de Amal. Relató que, tras sufrir un accidente de tráfico a alta velocidad, su esposa le pidió que dejara de exponerse a riesgos innecesarios y que aceptó ese pedido sin vacilar.

Reconoció que, si bien echa de menos esas actividades, hoy valora mucho más la importancia de cuidar a su familia. En ese mismo sentido, contó que Amal también dejó de fumar movida por una convicción similar y se mostró especialmente satisfecho por ese cambio.

Decisiones difíciles, referentes y la industria en transformación

Clooney compartió que, en cada gran encrucijada de la vida, siempre eligió el camino más difícil porque creía que tendría un mayor impacto. “¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que no funcionara? Me arriesgué mucho. Es más fácil vivir con eso que no hacerlo”, sostuvo.

Entre esos recuerdos, destacó su mudanza a California, cuando condujo durante dos días seguidos para evitar que su viejo coche se apagara y no volviera a arrancar.

El posicionamiento ante la autoridad también marcó la evolución del actor. Recordó que, cuando trabajaba en televisión, enfrentó a un productor ejecutivo que maltrataba al equipo, lo que le costó el empleo y lo llevó a pensar que su carrera estaba acabada. Sin embargo, considera que esa experiencia le permitió dejar atrás el miedo a complacer a todo el mundo y reafirmar su dignidad personal.

Al hablar sobre la industria cinematográfica y las amistades influyentes, repasó las colaboraciones clave y los directores con quienes ha trabajado o deseado trabajar. “Casi hice una película con Ridley Scott un par de veces. Sus películas resisten, y eso es difícil de lograr con la ciencia ficción. Pero si ves ‘Blade Runner’ y ‘Alien’, no parecen anticuadas en absoluto”, afirmó.

También habló con admiración de Alfonso Cuarón, los hermanos Coen, Alexander Payne y Steven Soderbergh, y recordó afectuosamente la relación que forjó con Paul Newman, quien le enseñó la importancia de no dejar que la fama impida vivir la vida.

A medida que Hollywood afronta cambios estructurales, expresó preocupación por el futuro de los grandes estudios. “Me preocupa solo porque es como todo: historia. Warner Brothers es un estudio de cine a la antigua usanza. Sigo bajo contrato con Warner y cuando entro en ese estudio, sé que allí es donde se rodó ‘Casablanca’ y ‘Todos los hombres del presidente’. Es historia, y no me gustaría que se perdiera en el camino”, explicó sobre el impacto de la venta del estudio cinematográfico.

En un contexto incierto, Clooney mantiene la firmeza de que tanto él como la industria siguen buscando nuevas formas de resistir y avanzar.