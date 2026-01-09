Buscan al automovilista que atropelló a un adolescente en avenida Belgrano y se dio a la fuga

El siniestro vial ocurrió durante la noche del jueves en pleno centro de la ciudad. La víctima, de 17 años, permanece internada en terapia intensiva del Hospital Regional con pronóstico reservado.

El grave siniestro vial ocurrido durante la noche del jueves en avenida Belgrano y Castelli, donde un adolescente de 17 años fue atropellado por un automóvil que se dio a la fuga, generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron las publicaciones solicitando datos para identificar al responsable.

Familiares, amigos y vecinos del joven difundieron imágenes y mensajes pidiendo colaboración ciudadana, con el objetivo de obtener información que permita dar con el automovilista que abandonó el lugar tras el impacto.

La víctima, identificada como Santiago Díaz, permanece internada en terapia intensiva del Hospital Regional con pronóstico reservado, situación que profundizó la conmoción y el reclamo de justicia en la comunidad.

En paralelo, la investigación judicial avanza bajo las directivas de la Fiscal Dra. Silvia Jaime Luna, quien ordenó distintas medidas para intentar identificar el vehículo y a su conductor, incluyendo el análisis de registros fílmicos y la recolección de testimonios.