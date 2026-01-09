Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ENE 2026 | 25º
X
Policiales

Buscan al automovilista que atropelló a un adolescente en avenida Belgrano y se dio a la fuga

El siniestro vial ocurrió durante la noche del jueves en pleno centro de la ciudad. La víctima, de 17 años, permanece internada en terapia intensiva del Hospital Regional con pronóstico reservado.

Hoy 17:17

El grave siniestro vial ocurrido durante la noche del jueves en avenida Belgrano y Castelli, donde un adolescente de 17 años fue atropellado por un automóvil que se dio a la fuga, generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron las publicaciones solicitando datos para identificar al responsable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Grave accidente en avenida Belgrano: un adolescente en bicicleta fue atropellado y el automovilista se dio a la fuga

Familiares, amigos y vecinos del joven difundieron imágenes y mensajes pidiendo colaboración ciudadana, con el objetivo de obtener información que permita dar con el automovilista que abandonó el lugar tras el impacto.

La víctima, identificada como Santiago Díaz, permanece internada en terapia intensiva del Hospital Regional con pronóstico reservado, situación que profundizó la conmoción y el reclamo de justicia en la comunidad.

En paralelo, la investigación judicial avanza bajo las directivas de la Fiscal Dra. Silvia Jaime Luna, quien ordenó distintas medidas para intentar identificar el vehículo y a su conductor, incluyendo el análisis de registros fílmicos y la recolección de testimonios.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó una intensa lluvia en Santiago del Estero y hay alerta naranja: cómo seguirá el clima este viernes 9 de enero del 2026
  2. 2. Ojo de Agua: una discusión por una "pelopincho" terminó en amenazas y lesiones con arma blanca
  3. 3. Se reprogramó el inicio de la edición verano 2026 de “Santiago es tu Río”
  4. 4. En acción: los impactantes videos del avión hidrante de Santiago del Estero combatiendo el fuego en Chubut
  5. 5. Sebastián Corti, otra vez envuelto en un escándalo: su suegra lo acusó de violencia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT