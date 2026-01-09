Ezequiel Naya fue presentado como nuevo refuerzo de Central Córdoba

El delantero bonaerense de 24 años llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata y firmó contrato con el Ferroviario hasta el 31 de diciembre de 2026.

Hoy 19:52

Central Córdoba oficializó una nueva cara para la temporada 2026: Ezequiel Naya se convirtió oficialmente en refuerzo del equipo santiagueño. El delantero, nacido en la provincia de Buenos Aires y de 24 años, llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata y su vínculo con el club se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Naya se formó futbolísticamente en Estudiantes, donde realizó gran parte de su proceso formativo, y luego acumuló experiencia en distintos equipos del fútbol sudamericano. En su recorrido aparecen pasos por Melipilla de Chile, Nueva Chicago, Sarmiento de Junín y Garcilaso de Perú, lo que le permitió sumar rodaje en contextos competitivos variados.

El delantero arriba al Ferroviario con el objetivo de ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico y aportar alternativas ofensivas en una temporada exigente para el conjunto santiagueño, que buscará ser protagonista tanto a nivel local como en sus compromisos nacionales.

De esta manera, Central Córdoba sigue moviéndose en el mercado de pases y continúa reforzando su plantel de cara al inicio de la competencia oficial en 2026.