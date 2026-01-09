Un violento choque en Av. Núñez del Prado terminó con un bebé de dos meses hospitalizado

El siniestro fue protagonizado por dos vehículos, un Fiat Uno y una Ford F100. En el lugar trabajó la Comisaría Primera y Seguridad Vial. Por el hecho, el tránsito tuvo complicaciones y demoras.

Un siniestro vial se registró esta tarde en la avenida Núñez del Prado, donde dos vehículos protagonizaron un choque que terminó con un bebé de dos meses hospitalizado, aunque fuera de peligro.

El hecho involucró a un automóvil Fiat Uno, conducido por Juan Cantero (24), quien viajaba acompañado por Vanesa Callewosky (34) y un bebé de dos meses, y a una camioneta Ford F100, guiada por Santiago Mendiga (29), quien resultó ileso.

Según se informó, el Fiat Uno quedó detenido al ingresar a una curva debido a un desperfecto mecánico, momento en el cual la camioneta F100 no logró advertir la situación y lo impactó desde atrás.

Como consecuencia del choque, todos los ocupantes resultaron ilesos, a excepción del bebé, que fue trasladado preventivamente al CePSI, donde permanece fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos de Seccional Primera y personal de Seguridad Vial, mientras que las tareas de Criminalística obligaron a interrumpir el tránsito en la zona para realizar las pericias correspondientes.