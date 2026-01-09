Se concretó un nuevo taller de alimentación saludable para niños en La Banda

En el CAMM Nº3, del barrio Ampliación 1º de Mayo, personal de salud llevó a cabo un taller de alimentación saludable destinado a niños, con el objetivo de promover hábitos adecuados y prevenir problemas de salud a través de una nutrición equilibrada.

Hoy 10:01

La actividad estuvo centrada en la importancia de la hidratación y en la incorporación de comidas saludables, priorizando el consumo de frutas y verduras con alto contenido de agua, vitaminas y minerales, así como alimentos que aporten nutrientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo. Durante el encuentro se reforzó la necesidad de incluir proteínas magras, legumbres y cereales dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Asimismo, se trabajó sobre la importancia de evitar el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, fomentando el hábito de beber agua como principal fuente de hidratación, especialmente durante las altas temperaturas.

Esta acción permitió generar un espacio de aprendizaje y concientización, fortaleciendo el cuidado de la salud desde la infancia y promoviendo prácticas alimentarias saludables en la comunidad.

La actividad se enmarca en las políticas de prevención y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el trabajo territorial y el acompañamiento integral de niños y familias de la ciudad de La Banda.