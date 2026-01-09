Ingresar
La Casa del Bicentenario abre inscripciones para el Taller de Canto para Niños

La Municipalidad de La Banda, a través de la Casa del Bicentenario, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Canto para Niños, una propuesta artística destinada a fomentar la expresión vocal, la música y el desarrollo integral de los más pequeños.

Hoy 10:04

El taller está orientado a niñas y niños y tiene como objetivo que aprendan a cuidar y manejar su voz, la respiración y el sonido, a través de ejercicios de educación vocal, interpretación y técnica, en un espacio lúdico y formativo.

Las clases se dictarán en dos turnos: los martes, de 9 a 11 horas, con eje en educación vocal, y los miércoles, de 19 a 20:30 horas, orientadas a interpretación y técnica vocal.

La actividad estará a cargo de la profesora María Inés Cannata y se desarrollará en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, ubicada en Besares y Garay.

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscripciones comunicándose al 3854098100.

Desde el Municipio se continúa impulsando políticas culturales que promueven el acceso a la formación artística desde la infancia, fortaleciendo espacios de aprendizaje, creatividad y participación comunitaria, en el marco de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

TEMAS La Banda Municipalidad de La Banda

