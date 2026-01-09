Habló el hombre al que se le cayó una placa de vidrio en la cabeza

La víctima del accidente estuvo una semana internada. Tiene 30 puntos de sutura y un tendón cortado.

Hoy 10:18

El sobreviviente del sangriento accidente ocurrido en el barrio porteño de Belgrano, donde a un vecino le cayó en la cabeza una placa de vidrio proveniente de un balcón, relató cómo vivió el dramático momento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diciembre del año pasado, Pablo se encontraba tomando una gaseosa en la vereda de una cafetería cuando una placa de vidrio, proveniente de un cuarto piso, se desplomó sobre él. Aunque podría haber sido una tragedia, sobrevivió. Hoy asegura que se trató de un milagro.

“Cuando cae el vidrio quedo inconsciente treinta segundos, medio de un minuto, más o menos. Y después me asistieron chicos de Candela (el nombre de la cafetería)”, comenzó contando esta mañana.

De acuerdo con su relato, tras los primeros auxilios en el lugar del accidente, fue trasladado al Hospital Pirovano, en donde le realizaron un torniquete: “Podría haber perdido el brazo... o la muerte, directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, sino estaría en Chacarita”.

En ese mismo centro de salud también le realizaron 30 puntos de sutura en la cabeza, y luego fue trasladado a la Clínica Zabala. Estuvo internado desde el 13 de diciembre hasta el día 20 de ese mismo mes: “Fue un milagro. Doy gracias a Dios”.

Hoy sufre dolores de cabeza, en un brazo, y deberá realizar rehabilitación. En declaraciones a América TV, precisó: “Se me cortó un tendón, me tuvieron que hacer cirugía. Tuve que arreglármelas con un solo brazo. Para cortar una carne, me tenía que cortar mi vieja o mi cuñado, mi hermana”.

En relación con la constructora del edificio, señaló que no hubo contacto alguno y que se encuentra bajo asesoramiento legal: “Nadie habló conmigo. Nadie me pidió perdón, por ejemplo, aunque sea de acercarse a pedir perdón. Nada”.

Te recomendamos: Impresionante video: un hombre estaba en un bar y una placa de vidrio le cayó en la cabeza

El episodio, ocurrido en diciembre, quedó registrado en un video que se difundió en las últimas horas. Se produjo en una cafetería ubicada en la calle Ciudad de la Paz 353.

Tras el accidente, el local decidió tomar medidas. Así, las mesas fueron corridas para evitar un nuevo incidente similar.

En tanto, un empleado de la cafetería —identificado como Lautaro— brindó mayores detalles sobre cómo se produjo la secuencia.

“Nos encontrábamos en el fondo haciendo producción, haciendo nuestras tareas cotidianas. Escuchamos el golpe y nos acercamos rápidamente a ver qué había pasado. Fue un estruendo bastante importante”, comenzó relatando el joven. El impacto fue tal que los empleados creyeron que había sido un accidente de tránsito.

En declaraciones a TN, Lautaro precisó que, al salir a la calle, se encontraron con Pablo “bastante desvanecido y aturdido”. Por la fuerza del viento, decidieron resguardarse debajo del balcón: “No sabíamos si iban a caer más vidrios o no”.

Los momentos posteriores fueron determinantes para la asistencia de la víctima: fue sentado en una silla y se le practicó un torniquete, la limpieza de la herida y el control del sangrado. Según el relato del empleado, presentaba sangre en el rostro, la cabeza, la espalda y un brazo.

“Tenía muchos cortes —no de gran magnitud— en la cabeza, nuca, espalda, parte del cuello. El pecho no lo llegué a ver y en el brazo izquierdo sí, un par de cortes importantes”, siguió el joven.

Consultado por el periodista respecto a si el consorcio del edificio tomó alguna disposición para prevenir este tipo de incidentes, respondió: “Desconozco completamente”.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el episodio ocurrió durante una mañana ventosa. El departamento pertenecería a una persona que reside en Córdoba, y lo utiliza de manera ocasional, por lo que no se encontraba en la vivienda al momento de la secuencia.

Sin embargo, con la intervención del encargado del edificio se pudo ingresar a la vivienda para retirar el resto del cristal del balcón y evitar un nuevo incidente.