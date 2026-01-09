Manchester City vuelve a romper el mercado y ficha a Semenyo por una cifra millonaria

El delantero ghanés de 26 años llega al equipo de Pep Guardiola tras cuatro temporadas en Bournemouth y un gran presente goleador en la Premier League.

Hoy 10:36

Manchester City volvió a sacudir el mercado de pases al cerrar la incorporación de Antoine Semenyo procedente del Bournemouth por 62,5 millones de libras (72 millones de euros). El delantero ghanés firmó un contrato por cinco años y medio y se convirtió en el primer refuerzo del equipo de Pep Guardiola en este mercado invernal.

La llegada de Semenyo apunta a revertir el momento irregular del City en la Premier League, donde el equipo quedó a seis puntos del Arsenal tras encadenar tres empates consecutivos frente a Sunderland, Chelsea y Brighton. La dirigencia decidió dar un golpe fuerte para volver a meterse de lleno en la pelea por el título.

El atacante venía de atravesar un gran ciclo en el Bournemouth, donde disputó 110 partidos y convirtió 32 goles en cuatro temporadas. En la actual Premier League llevaba 10 goles en 20 encuentros, incluido el tanto decisivo ante Tottenham Hotspur, que además fue su despedida del club en el día de su cumpleaños número 26.

La operación también estuvo marcada por un detalle contractual: Semenyo tenía una cláusula cercana a los 60 millones de libras, válida hasta este viernes, lo que le permitió al Bournemouth contar con un margen para buscar un reemplazo antes de concretar la venta.

El movimiento del delantero no sería el último del City en este mercado. Guardiola busca ahora reforzar la defensa ante las lesiones de John Stones, Rúben Dias y Josko Gvardiol, y el primer paso fue cortar la cesión del central Max Alleyne, que estaba a préstamo en el Watford y ya volvió a sumar minutos.

La salida de su principal figura obligará al Bournemouth a salir al mercado. El equipo de Andoni Iraola viene de cortar una racha de once partidos sin ganar al vencer al Tottenham, se ubica decimoquinto en la tabla y tomó aire al sacar doce puntos de ventaja sobre la zona de descenso.