Conmoción en Honduras: una diputada fue atacada con un explosivo previo a ingresar al Congreso

Allí se visualiza la secuencia, donde muestra cómo una persona ubicada detrás de la parlamentaria arrojó el dispositivo, que le provocó lesiones severas en el cuello y la espalda.

Según informó el medio local El Heraldo, la bancada nacionalista y otros diputados del Parlacen acudieron al recinto luego de una convocatoria del presidente del Congreso, Luis Redondo , para votar una moción vinculada al recuento de votos de las elecciones generales de noviembre de 2025 .

Antes del inicio de la sesión, y fuera del edificio , ocurrió la agresión contra López, quien recibió asistencia inmediata de personas presentes y luego fue atendida dentro de las instalaciones parlamentarias.

Tras el ataque, Redondo repudió lo sucedido y anunció medidas de urgencia. “Instruí de manera inmediata a la seguridad del Congreso Nacional para que se revisen las cámaras de seguridad internas, así como los registros del sistema 911, con el objetivo de identificar al responsable de lanzar un artefacto explosivo desde las afueras (en la vía pública) y proceder conforme a la ley”, declaró.

Luego agregó: “Condenamos enérgicamente el acto de violencia ocurrido en el Congreso Nacional, que ha puesto en riesgo la integridad de las personas y ha afectado directamente a la compañera congresista Gladys Aurora López. No se tolerará ningún acto de violencia dentro del recinto legislativo ni contra ningún miembro del Poder Legislativo”.

Horas antes del episodio, Redondo había convocado públicamente a la ciudadanía hondureña a asistir al Congreso y “permanecer todo el tiempo que sea necesario” para seguir el desarrollo de la sesión.

Por ese motivo, se desplegó un operativo de seguridad con fuerte presencia policial para permitir el acceso del público.

Tras el atentado, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de las heridas que sufrió la diputada. En ellas se observó a López con profundos cortes en la espalda, mientras recibía atención médica. En otra fotografía se evidenció que la camisa que llevaba quedó rota, con un orificio visible en el centro del dorso.

La vicepresidenta del Partido Nacional Hondureño, Abigail Gómez, repudió el ataque a través de sus redes sociales y afirmó que Honduras “no se construye desde el odio ni la violencia”.

Además expresó: “Como hondureña y como mujer valiente, levanto mi voz con amor profundo por mi patria y por la democracia. Condeno enérgicamente los actos de intimidación y violencia que considero propios del terror, promovidos y alentados por autoridades del Partido Libre que solo buscan sembrar miedo y dividir al pueblo hondureño”.

Por último, Gómez denunció públicamente a Luis Redondo por “haber convocado acciones irresponsables que tuvieron consecuencias graves y pusieron en riesgo y dañaron” a la diputada Gladys Aurora López.