En imágenes: así quedó Monte Quemado tras el fuerte temporal

En pocas horas cayeron 170 milímetros de lluvia, lo que provocó serias complicaciones y anegamientos, y afectó viviendas en distintos barrios de la ciudad.

Hoy 10:56

Monte Quemado atraviesa horas difíciles tras el intenso temporal de lluvia que se desató entre la noche del jueves y la mañana de este viernes. La cantidad de agua caída dejó una imagen contundente de la magnitud del fenómeno climático que afectó a la ciudad.

Cabe recordar que este medio había advertido el día miércoles sobre la llegada de importantes precipitaciones.

Monte Quemado

Finalmente, la lluvia comenzó a caer con fuerza en las últimas horas del jueves y se extendió durante la madrugada y primeras horas del viernes. Hasta las 8 de la mañana se registraron 170 milímetros de lluvia, un volumen suficiente para provocar serias complicaciones en todos los barrios de la ciudad.

Monte Quemado

Los barrios periféricos son los más afectados por el anegamiento de calles y el ingreso de agua a las viviendas. A través de las redes sociales, numerosos vecinos solicitaron ayuda ante las pérdidas sufridas y la difícil situación que atraviesan.

Monte Quemado

Mientras aguardan la asistencia del municipio, se destaca la solidaridad entre los propios vecinos, quienes se organizan para colaborar y asistir a las familias más damnificadas por el temporal. La situación continúa siendo monitoreada y se espera la llegada de ayuda oficial en las próximas horas.