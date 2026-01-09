En imágenes: así quedó Monte Quemado tras el fuerte temporal

En pocas horas cayeron 170 milímetros de lluvia, lo que provocó serias complicaciones y anegamientos, y afectó viviendas en distintos barrios de la ciudad.
Monte Quemado atraviesa horas difíciles tras el intenso temporal de lluvia que se desató entre la noche del jueves y la mañana de este viernes. La cantidad de agua caída dejó una imagen contundente de la magnitud del fenómeno climático que afectó a la ciudad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
AsÃ fue el temporal en Monte Quemado tras las intensas lluvias. pic.twitter.com/NeDvOGew7i— Diario Panorama (@diario_panorama) January 9, 2026
Cabe recordar que este medio había advertido el día miércoles sobre la llegada de importantes precipitaciones.
Monte Quemado
Finalmente, la lluvia comenzó a caer con fuerza en las últimas horas del jueves y se extendió durante la madrugada y primeras horas del viernes. Hasta las 8 de la mañana se registraron 170 milímetros de lluvia, un volumen suficiente para provocar serias complicaciones en todos los barrios de la ciudad.
Monte Quemado
Los barrios periféricos son los más afectados por el anegamiento de calles y el ingreso de agua a las viviendas. A través de las redes sociales, numerosos vecinos solicitaron ayuda ante las pérdidas sufridas y la difícil situación que atraviesan.
Monte Quemado
Mientras aguardan la asistencia del municipio, se destaca la solidaridad entre los propios vecinos, quienes se organizan para colaborar y asistir a las familias más damnificadas por el temporal. La situación continúa siendo monitoreada y se espera la llegada de ayuda oficial en las próximas horas.