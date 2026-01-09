Bokalic se reunió con el Papa León XIV y lo invitó a visitar Santiago del Estero

Durante la audiencia en el Vaticano, el Papa León XIV escuchó los proyectos de la arquidiócesis de Santiago del Estero y recibió la invitación de Bokalic, mostrando interés en la posible visita a la provincia.

Hoy 11:24

El Papa León XIV recibió este miércoles en audiencia privada al Cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero, en un encuentro que dejó importantes definiciones para la Iglesia local y abrió la expectativa de una futura visita papal a la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La reunión se desarrolló en una sala contigua al Aula Pablo VI y se extendió durante aproximadamente treinta minutos, en un clima de diálogo cercano y profundo intercambio pastoral. Durante el encuentro, Bokalic presentó un panorama detallado de la realidad de la Arquidiócesis, destacando la historia de Santiago del Estero como Iglesia Primada de la Argentina y el camino recorrido en el proceso de reconocimiento de esa primacía.

Cardenales

El Papa León XIV demostró un conocimiento preciso de ese proceso, iniciado durante el pontificado de Francisco, y expresó su preocupación por algunos de los desafíos que atraviesa actualmente la Iglesia, entre ellos la disminución de las vocaciones sacerdotales y religiosas. En ese marco, manifestó su respaldo al plan pastoral diocesano, estructurado en torno a tres ejes centrales: misión, juventud y sinodalidad.

Asimismo, el Santo Padre alentó la continuidad y el fortalecimiento del diaconado permanente, y subrayó la importancia de la misión como eje dinamizador de la vida eclesial. Uno de los temas centrales del diálogo fue la situación de los jóvenes, particularmente atravesados por las pobrezas estructurales, la falta de oportunidades y el avance de las adicciones.

Cardenales Arg:Bokalic y Rossi

León XIV valoró las iniciativas que la arquidiócesis santiagueña impulsa para acompañar estas problemáticas y animó a seguir fortaleciendo la formación permanente del clero y el acompañamiento pastoral a los sacerdotes.

Al cierre de la audiencia, el Cardenal Bokalic extendió una invitación formal al Papa para visitar la Argentina y, de manera especial, Santiago del Estero. Ante el pedido, el Pontífice expresó su agrado y confirmó que la posibilidad del viaje está siendo considerada dentro de su agenda oficial.

Desde la Arquidiócesis invitaron a la comunidad a rezar por los frutos de este encuentro y por el camino pastoral que se viene recorriendo, encomendando al Espíritu Santo los trabajos del reciente Consistorio Extraordinario y el fortalecimiento de la comunión y la esperanza en la Iglesia local.